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Körfez'i katlettiler

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Körfez'i katlettiler
Dilovası ilçesinde bulunan bir limanda yükleme sırasında bir tankerden sızdığı iddia edilen tonlarca akaryakıt deniz yüzeyini kapladı.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İzmit Körfezi'ndeki yakıt sızıntısının kontrol altına alındığını açıkladı.

Dün, Dilovası'nda bulunan bir limanda yakıt tankından yaşanan sızıntı kirliliğe yol açtı.Edinilen bilgiye göre, Diliskelesi’nde bulunan bir limandan fuel-oil nakliyesi yapan bir tankerden denize tonlarca yakıt sızdı. Denize sızan yakıtın lodosun da etkisiyle İzmit Körfezi’ne yayılması sonucu deniz hayvanları katrana bulandı. Katrana bulanarak zor da olsa kıyıya çıkan bazı deniz kuşları ise hareket edemez hale geldi. Sızmanın etkilediği alanların belirlenmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Kontrol Uçağı ve Deniz Temizleme Gemisi ile bölgede inceleme başlatıldı. Milli Parklar, Kocaeli Büyükşehir ve Körfez Belediyesi ekiplerince toplanan deniz kuşlarının ise temizlenmeye başlandığı öğrenildi.

"HAYVANSEVERLERİ YARDIMA BEKLİYORUZ"

Kıyıda hareketsiz bir şekilde bekleyen deniz kuşlarını gören bazı hayvanseverler ise kuşları temizlemek için mücadele etti. Kirlenme nedeniyle çok sayıda hayvanın zarar gördüğünü dile getiren dalgıç Yasin Topçu, "Biz 3 gündür bu bölgede dalmaya çalışıyoruz. 3 gündür göründüğü gibi manzara bu. Bir sürü karabatak ölüsü gördük. Her yeri tam belirleyemediğimiz bir malzeme ile kaplı. Hayvanlar yürüyemiyor, uçamıyor. Kendilerini zar zor karaya atmışlar. Tüyleri ayrışmıyor. Ne yapacağımızı bilemeden herkese haber veriyoruz. Fotoğraflarını çekerek sosyal medyadan paylaşıyoruz. Hayvanseverleri buraya yardıma bekliyoruz" dedi.

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Olayın doğal bir felaket olduğunu belirten dalgıç Yasin Topçu, "Nasıl müdahale edilir, ne yapılır bilemiyoruz. Biz durumu belediyeye haber verdik. Sosyal medyadan fotoğraflar atarak tepki bekliyoruz. Kocaeli’nin her yeri böyle. Hereke’den İzmit merkezi, Karamürsel’e kadar durum böyle. Suyun içindekileri bilemiyoruz. Bu suyun üstündeki hal" diye konuştu.

Dalgıçlık mesleklerini yerine getiremediklerini ifade eden Topçu, "Denizin yüzeyinde bu pislik devam ediyor. Suyun altında da devam ediyor. Bizim sağlığımız da sıkıntıya girebileceği için dalışımıza izin verilmiyor" ifadelerini kaydetti.

DEHŞETE DÜŞÜREN FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ

BAKANLIK: KONTROL ALTINDA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan İzmit Körfezi'ndeki kirlilik hakkında yapılan açıklamada Poliport Limanı olmak üzere, iskelelere yanaşmış gemilerin etrafı, bariyerlerle çevrilirken, skimmer yardımıyla yakıtın toplandığı ifade edildi.

DENİZ TRAFİĞİ AÇILDI

İzmit Körfezi deniz trafiğinin açıldığı belirtilip, deniz kirliliğinin kontrol altına alındığı ve riskli bir durumun olmadığı kaydedildi.

EVYAPPORT, DPWORLD VE TÜPRAŞ LİMANI ETKİLENDİ

İzmit Körfezi'nde yakıt sızıntısından dolayı meydana gelen deniz kirliliğinde en çok Evyapport, DP WORLD Yarımca ve Tüpraş'ın etkilendiği öğrenildi.

VALİLİK’TEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

İzmit Körfezi’nde Cuma günü ve bugün yaşanan aşırı kirlilik, bugüne kadar Körfez’de meydana gelen en ağır doğa faciası olarak değerlendiriliyor. Liman Başkanlığı, Denizcilik ve Ulaştırma Bakanlığı olayın üzerine ciddiyetle gidiliyor. Bu konuda hafta başında Kocaeli Valiliği’nin de ayrıntılı açıklama yapması bekleniyor. İzmit Körfezi’nde bu katliama neden olanların terörist muamelesi görmesi ve en ağır cezalara çarptırılması isteniyor. 

Körfez'de şoke eden görüntü

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