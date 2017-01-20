“Körfez’i kirleten en ağır cezayı alacak”

Malum, geçen hafta sonu İzmit Körfezi, tarihinin en büyük “Çevre kirliliği” sorunu ile karşı karşıya kaldı. İlk tespitlere göre, Dilovası Bölgesi’nde kurulu Poliport Limanındaki bir akaryakıt tankından denize sızan tonlarca fuel oil İzmit Körfezi’ne sızmıştı. Yıllardır temizlemek için çok para harcadığımız, gözümüzün bebeği gibi korumaya çalıştığımız İzmit Körfezi’nde çok geniş bir alan ziftle kaplanmış, deniz canlıları ve su kuşları telef olmuştu.

Bu korkunç ve tamamen sorumsuzluktan, umursamazlıktan kaynaklanan büyük çevre felaketinin üzerinden bir hafta geçti. Henüz resmen açıklanmış bir suçlu ve resmen açıklanmış bir ceza yok. Ama herkes peşini bıraksa, ben bu işin peşini bırakmamak konusunda kararlıyım. Elimden geldiğince, gücüm yettiğince, bu korkunç çevre felaketinin sorumlularının en ağır ve ibretlik cezayı alması için çaba göstereceğim.

VALİ: “KULLAR’DAKİ FABRİKAYI KAPATTIM”

Önceki gün, gazetemizde önemli misafirler vardı. Milli Savunma Bakanı Işık, Büyükşehir Başkanı Karaosmanoğlu, AK Parti İl Başkanı Ceyhan’ın da içlerinde bulunduğu konuklarımızla, çok samimi bir görüşme ortamı ortaya çıktı. Hepsine bu konuyu sordum. Heyet, gazete binasını dolaşırken, Vali Güzeloğlu’nun yanına yanaştım. “Sayın Valim, bu Körfez’deki çevre katliamı konusunda son durum nedir?” dedim. Güzeloğlu, “Bu konuyu çok yakından takip ediyorum. Deliller toplandı. Raporları bekliyorum. Gereken yapılacak. Görürsün, en ağır ceza verilecek” dedi.

Hatırlarsınız, geçen yıl uzun Kurban Bayramı tatili öncesi Kullar Deresi’ne ağır bir zehir atılmış, çok sayıda balık telef olmuş, bölgede ağır kimyasal kokudan insanlar etkilenmişti. Vali bu olayı hatırlattı:

“O dereye zehir atan fabrikayı belirledik. O fabrikaya hem en ağır para cezası kesildi, hem de fabrikayı kapattım” dedi.

BAKAN IŞIK’TAN BİR ANI

Henüz resmi suçlama yok. Denizden alınan numuneler analiz ediliyor. Körfez’i kirleten tesis, bu analizler sonucu kesin olarak ve resmen belirlenecek. Ancak bütün işaretler Dilovası’ndaki Poliport Limanı’nı gösteriyor.

Dilovası’ndaki Poliport Limanı, İzmit Körfezi’nin nasıl yağmalandığının en somut kanıtlarından biridir. Çok küçük bir iskele yapılacak diye yola çıkılmıştı. Hakkını vermek lazım. Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, daha sonra bu limanın genişlemesini engellemek için mücadele verdi. Ama Polisan Grubu ve bu grubun büyük patronu, yerel yönetimleri devre dışı bıraktırdı. Bölge ile ilgili yetkiler Ankara’ya alındı. Poliport’un alabildiğine büyümesi gerçekleştirildi.

Gazetede bu konu konuşulurken Bakan Fikri Işık, bu olaya açıklık getirecek şu anısını anlattı:

“Körfez Köprüsü konusu yıllar önce gündeme gelmişti. Gebze’de bir toplantıda bu konuyu konuşuyorduk. O sıralar milletvekili olan arkadaşımız Eyüp Ayar, (Körfez Köprüsü’ne gerek yok) diye bir çıkış yaptı. Ben şaşırdım. Bölgede siyaset yapan bir başka arkadaşımız şunları söyledi:

(Efendim. Nasıl olsa Poliport’un sahibi Necmettin Amca (Necmettin Bitlis), sahili doldurmaya devam ediyor. Yakında Dilovası’ndan Karamürsel’e yürüyerek geçebiliriz. Bu durumda Körfez Köprüsü’ne ne gerek var)”

Dilovası’ndaki Poliport limanı, Körfez’i işgal eden, Körfez’i dolduran ilk ve son liman olmadı. Yarımca sahillerinin, Kirazlıyalı sahillerinin halini biliyorsunuz. Özelleştirilen Derince Limanı’ndaki dolgu sayesinde yakında Derince’den Gölcük’e de yürüyerek geçersek şaşmamak lazım.

Bu körfez bizim. Bu körfezi korumak, kollamak için mücadele etmek bizim kuşakların görevi. Unutturmayacağız İzmit Körfezi’ndeki son çevre faciasını. Bu şehre, bu cennet körfeze göz göre göre, aşırı para kazanma hırsıyla bu kötülüğü yapanların yakasını bırakmayacağız. Bakan, Vali ve Başkan’ı da bu konuda kararlı gördüm. Umuyorum ki, tahlil sonuçları en kısa zamanda açıklanır, bu ağır suçu işleyenler (ki bence can alan teröristler kadar canidirler) gereken, hak ettikleri cezayı alır.

Banliyö tren ve Cengiz Topel

Perşembe günü şehit babasına taziye için gazeteye gelen Bakan Fikri Işık’ı yakaladım ya, kısa süre içinde aklıma ne geliyorsa sordum. Aslında kalabalık bir heyet içinde konuştuk. Sayın Işık’la başbaşa kalabilsem, daha soracağım, tartışacağım çok şey olabilirdi.

Bakan Işık’a “banliyö tren” konusunu sordum. İstanbul-Adapazarı arasında her durakta durup yolcu alan, indiren banliyö tren konusunda verilmiş sözler olduğunu hatırlattım. Işık, konuya hakim. Güzergâh üzerinde sinyalizasyon sistemi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. “Hızlı tren ile banliyö tren aynı hattı çalışacaksa, sinyalizasyon sisteminin kusursuz olmasa lazım. Milyonda bir hata payı bile olmaması lazım. Bu konudaki çalışmalar devam ediyor. Teknik bir konu ve bürokratlara, uzmanlara bu konuda siyasi baskı yapamayız.” dedi.

Fikri Işık, İstanbul-Adapazarı arasında banliyö trenlerin eskisi gibi mutlaka çalışacağını, Hızlı Tren yolunun Kuzey Marmara Otoyolu yanındaki yeni yerine taşınmasının ardından bu konunun daha da kolaylaşacağını söyledi.

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Tabii, dertlerimizden biri de Cengiz Topel Havaalanı’nın atıl bırakılması. Işık’ın bu konuyla da samimiyetle ilgilendiğini biliyorum. “Ağrımıza gidiyor Sayın Bakan” dedim. “THY, Kastamonu’ya, Iğdır’a bile uçmakla övünüyor. Ama bizim buraya gelmiyor. Kocaeli’nin çok küçümsendiğini düşünüyoruz.” diye devam ettim.

Fikri Işık, bu konuyu THY yöneticileri ile her fırsatta görüştüğünü anlattı. Sabiha Gökçen’e yakınlığın çok önemli faktör olduğunu söyleyerek şunları anlattı:

“THY iç hatlarda zarar ediyor. Bir iç hat bağlantısının ardından, yolcu dış hatta transit uçuyorsa, bu yolcudan şirket para kazanıyor. Cengiz Topel’den dış hat uçuşu yok. Türkiye’nin herhangi bir yerinden Dünya’nın herhangi bir yerine uçacak yolcu, Sabiha Gökçen’i tercih ediyor. Oradan transit geçişle dış hatlarda uçabiliyor. Cengiz Topel’den sadece iç hat seferleri yapmak, havayolu şirketlerinin işine gelmiyor. Ama her şeye rağmen, bu konudaki çalışmalarımız ve THY ile görüşmelerimiz devam ediyor. Cengiz Topel’den Türkiye’nin hiç değilse birkaç kentine uçuş için baskımız sürecek”

Bakan her şeye rağmen yaz aylarına kadar Cengiz Topel’den hiç değilse haftanın birkaç günü Antalya, Bodrum uçuşlarının başlaması için de girişimlerinin devam ettiğini söyledi.

Ancak edindiğim izlenimin özeti şudur:

“Biz bu şehirde banliyö trenleri de, Cengiz Topel’den Türkiye’nin farklı noktalarına uçmayı da daha çok bekleriz.”