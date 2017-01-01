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Körfez'in 20 mahallesi elektriksiz

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Körfez'in 20 mahallesi elektriksiz
Körfez'de perşembe gününden bu yana yüksek kesimlerde bulunan 20 mahalleye elektrik verilemiyor.

Elektrik kesintisinin yanı sıra bazı köylerde su kesintisinin de olması, vatandaşlara kış ortasında zor anlar yaşatıyor.

20 MAHALLEDE

Körfez'de toplu konut alanlarının bulunduğu İlimtepe ile çevresindeki 20 mahallede Perşembe gününden bu yana elektrik kesintisi yaşanıyor. Elektrik kesintisinin yanı sıra bazı bölgelerde sular da kesik bulunuyor. Elektrikleri kesik olan vatandaşlar evlerinde elektrik olan komşularının ve yakınlarının evinde misafir oldu.

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YETKİLİLERE İLETTİ

Körfez'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulurken, evlerin önünde park edilmiş araçlar karlar altında kaldı. Belediye ekipleri ana arterleri ulaşıma açık tutarken, binaların önünde bulunan karlar yürümeyi güçleştirdi. Vatandaşlar küreklerle binalarının önündeki karları temizlemeye çalıştı. İlimtepe Mahallesi Muhtarı Kazım Elmas vatandaşlardan gelen yardım çağrılarını belediye yetkililerine iletti.

Bölgedeki elektrik hatlarının hasar gördüğünü belirten vatandaşlar, elektrik olmaması nedeniyle kombilerinin çalışmadığını 3 gündür soğukla mücadele ettiklerini belirterek, arızanın bir an önce giderilmesini istedi.

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