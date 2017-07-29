Körfez’in iki marka projesine ödül geldi

Körfez Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle aldığı ödüllere yenilerini eklemeye devam ediyor. İki ayrı yarışmada; Hereke Kalesi ve ‘Her Bahçeye Bir Kiraz’ projesi, ‘Marka Proje’ ödülüne layık görüldü.

Körfez Belediyesi, ilk ödülünü Ankara’da Etkin Belediye Proje Yarışması’nda aldı. ‘Hereke Kalesi Restorasyon’ projesi ile ödüle layık görülen Körfez Belediyesi adına ödülü Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran aldı. Hereke Kalesi Restorasyon Projesi daha önce de Antalya EXPO Center’da düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda en prestijli ödüle layık görülmüştü.

BARAN, ÇOK MUTLU

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, törende yaptığı konuşmada “Körfez, tarih boyunca Anadolu’nun denize açılan kapılarından birisi olmuştur. Türkiye'nin marka değeri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Aldığımız bu ödül, tarihi ve kültürel mirasların korunması doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı taçlandırıyor. Bu önemli ödülü almamız bizleri gururlandırdı. Emeği geçen herkesi kutluyorum.” dedi.

HER BAHÇEYE BİR KİRAZ PROJESİ

Körfez Belediyesi ikinci ödülünü ise 'Her Bahçeye Bir Kiraz' projesi ile aldı. Marka Belediyeler Dergisi tarafından Ankara’da düzenlenen ödül töreninde; Körfez Belediyesi ‘Her Bahçeye Bir Kiraz’ projesi ile ‘Marka Proje’ ödülüne layık görüldü. Bu ödülü, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran adına Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Aslı Kuş aldı.