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Körfez’in kurban pazarı bu yıl da İlimtepe’ye kuruluyor

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Körfez’in kurban pazarı bu yıl da İlimtepe’ye kuruluyor
Körfez Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bu yıl da kurban pazarını İlimtepe bölgesinde kurmak için harekete geçti.

Bölgede çalışmalar başlarken, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da bölgeye giderek çalışmaları inceledi.

MODERN BİR ORTAM
Daha önce Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde kurulan pazar alanı, hem esnafın yaşadığı zorluklar hem de vatandaşların şikâyetleri sonrasında geçtiğimiz yıl İlimtepe bölgesinde kurulmuştu. Başkan İsmail Baran, “Körfezli vatandaşlarımızın sorunsuz şekilde kurbanlıklarını alabileceği nezih, modern bir ortam hazırlıyoruz” dedi. 30 dönümlük alana kurulacak Körfez Hayvan Pazarı’na 250 çadırın kurulması planlanıyor. Bölgede hayvanlarını satacak esnafın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bölümler de oluşturulacak. Hem satıcılar, hem de kurbanlık almak için pazar alanına gelecek olan vatandaşlar, rahat bir şekilde alanı dolaşarak esnafla bir araya gelebilecek.

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