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Körfez'in 'Yelken' i açılışa hazırlanıyor

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Körfez'in 'Yelken' i açılışa hazırlanıyor
Derince Belediyesi tarafından Harikalar Sahili'nde yaptırılan, görünümü ile yelkeni andıran Piri Reis Kültür Merkezi ve Yelken Kafe Restoran açılışa hazırlanıyor.

Binanın yapımını tamamlanma aşamasına gelirken, çevre düzenlemesi de yapılıyor.

Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut'un projeleri arasında yer alan Piri Reis Kültür Merkezi ve Yelken Kafe Restoran da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Harikalar Sahili'nin hemen yanı başında inşa edilen proje eşsiz görünümü ve manzarasıyla büyük beğeni topluyor. Yelken şeklindeki görünümüyle Körfez manzarası ve Harikalar Sahili ile bütünlük oluşturacak olan Piri Reis Kültür Merkezi ve Yelken Kafe Restoran projesi vatandaşlara her katında ayrı bir güzellik sunacak. Panoramik asansörü ile Körfez'in ve sahilin görünümünü farklı açılardan yansıtacak olan proje cazibe merkezlerinden birisi olacak. Tamamlanma aşamasına gelen Yelken Kafe'nin çevre düzenlemesi de yapılıyor.

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