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Körfez'in Yelken'i görücüye çıktı

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Körfez'in Yelken'i görücüye çıktı
Derince’de yapımı devam eden Piri Reis Kültür Merkezi ve Yelken Kafe Restaurant’ta incelemelerde bulunan AK Partili meclis üyeleri, projenin ilçeyi cazibe merkezi haline getireceğini ifade etti.

Birbiri ardına yapılan vizyon projelerle kentimizin en gözde yaşam alanlarından biri haline gelen Derince’de çalışmalar yaz döneminde de hummalı bir şekilde devam ediyor.  

ÇALIŞMLAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’un üzerinde önemle durduğu ve ilçeyi bölgenin çekim merkezi haline getirecek olan Piri Reis Kültür Merkezi ve Yelken Kafe Restaurant’ta da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı’nın ardından Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, AK Parti Derince İlçe Başkanı İbrahim Şirin ve AK Partili meclis üyeleri birlikte proje alanına giderek, burada devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

HARİKALAR SAHİLİ İLE BÜTÜNLÜK SAĞLAYACAK

Yavuz Sultan Mahallesi Rıhtım Caddesi üzerinde inşa edilen Piri Reis Kültür Merkezi ve Yelken Kafe Restaurant’ta incelemelerde bulunan meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Bulut, “Körfez manzarasının eşsiz güzelliğini vatandaşlarımıza sunacak olan Piri Reis Kültür Merkezi ve Yelken Kafe Restaurant, Harikalar Sahili ile de bütünlük oluşturacak. Sadece ilçemizin değil, Kocaeli’nin de en önemli projelerinden biri olacak olan Yelken Kafe’de artık son düzenlemeleri yapıyoruz” dedi. İlçe Başkanı Şirin ve meclis üyeleri de projeyi hayata geçiren Başkan Bulut’u kutlayarak, yelken projesinin Derince’ye değer kazandıracağını vurguladı.

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