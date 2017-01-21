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Körfezli çocuklar sinema keyfi yaşadı

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Körfezli çocuklar sinema keyfi yaşadı
Körfez Belediyesi, kültür-sanat etkinlikleri kapsamında çocukları da unutmadı; 500 ilkokul öğrencisi, ‘Kurbağa Prens’ ile sinema keyfi yaşadı.

Anadolu, Yavuz Selim, Fatih ve İlimtepe İlkokulu’nda eğitim gören toplam 500 öğrenci, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde ‘çizgi-sinema’ tadındaki ‘Kurbağa Prens’i izleme fırsatı yakaladı.

Her okuldan 125 öğrencinin katıldığı etkinlik 2 seans olarak gerçekleştirildi. İlk grup saat 10.00’da, ikinci grup ise saat 14.00’te ‘çizgi-sinema’ tadındaki ‘Kurbağa Prens’i izledi. Eğlenceli anların yaşandığı program da çocuklar için mısır standı kuruldu. Filmi çok beğendiklerini söyleyen çocuklar, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’a ve kendilerine bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür etti.

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