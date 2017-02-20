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Körfezli esnaf hacklendi olanlar oldu!

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Körfezli esnaf hacklendi olanlar oldu!
Körfez'in çok sevilen ve yakından tanınan Körfez Esnaf Odası Yöneticisi Hakan Tatlı'nın sosyal medya hesabı hacklendi.

Alınan bilgi ve iddialara göre, Yarımca Mimar Sinan Mahallesi’nde market işleten Hakan Tatlı’nın kullandığı sosyal paylaşım sitesi heklendi. Bunu yapan şahıs, daha sonra da sayfadaki iki yıl öncesine ait olan ve Hakan Tatlı’nın bir muayene sırasında çekilen sedyedeki resmini alarak, ‘’Hakan Tatlı’’ vefat etti diye, sayfadan paylaşım yaptı. Paylaşımın yapılmasıyla birlikte bir anda Hakan Tatlı’nın evi ve marketi başsağlığına koşan, ağlayan, üzüntülü yakınları ile doldu. Tatlı’nın bir yakını da ağlayarak geldiği markette yaşadığı heyecana daha fazla dayanamadı ve fenalaşarak, hastaneye kaldırıldı.

 

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

 

Hakan Tatlı, sosyal paylaşım sayfasını geri aldıktan sonra sevenlerine olayın aslını duyurdu ve ardından da Körfez Cumhuriyet Savcılığı’na giderek şikayetçi oldu.  Tatlı, telefonuna gelen bir mesajı açtıktan sonra bunların başına geldiğini ve bulaşan virüsle sosyal paylaşım sitesinin ele geçirildiğini söyledi.

 

Binali ASLAN

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