Körfezli gençler fidan dikti 

Körfez Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Ulusal Gençlik Parlamentosunun başlattığı ‘10 Kasım’da 10 Bin Yeni Can’ projesine destek verdi. Etkinlik kapsamında bir araya gelen Körfez Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, ilçenin birçok noktasında fidan dikimi gerçekleştirdi. Proje kapsamında dikilen ağaç sayısı ise hedeflenen sayının çok çok üstüne çıktı.

Körfez Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, proje dolayısıyla Ulusal Gençlik Parlamentosu’na teşekkür ederken, “Dikilen her fidan bizlere düşüncelerin, fikirlerin her zaman daha çok yeşereceğini, Ulu Önderimizin ölümünün üzerinden on yıllar geçmiş olsa da hala bizlere fikirleriyle yol göstericiliğinin devam ettiğini simgeleyecektir” ifadelerini kullandı.