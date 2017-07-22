Körfezli minibüsçülerden Ulaşım Park’a yeni hat tepkisi

S.S. 10 Nolu Tütünçiftlik Yarımca Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ali Karadeniz, yıllardır kaliteli ulaım hizmetiyle bölgede oturanlara hizmet sunduklarını belirtti, KBB Ulaşım Park A.Ş.’ni hatta yeni belediye otobüsü koymakla hem anlaşmayı ihlal ettiğini, hem de kendilerini mağdur ettiğini söyledi. Karadeniz, belediye yönetimini bu yanlıştan geri dönmeye davet etti.

Kooperatif Başkanı Ali Karadeniz, kooperatif olarak teknolojiyi yakından takip ederek, araçlarını yinelediklerini ve yıllardır en iyi hizmeti sunmanın gayreti içinde olduklarını hatırlattığı açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Artan maliyetlere rağmen kar marjı en alt seviyede tutularak toplu taşımacılık yapılırken, 173. Anayasa maddesinde belediyelerin esnaf ve sanatkarları koruyucu ve destekleyici tedbirler alacağına dair açık madde hiçe sayılmıştır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park A.Ş. vasıtasıyla Körfez taşıyıcı esnafını hiçe sayarak istediği bölgeye otobüs koymakta ve hat açmaktadır.

Ulaşım Park ile toplu taşıma konusunda anlaşma yapmıştık.

Körfez Kent’te yalnızca saatte bir araba kalkacaktı ve burada toplanmayacaklardı. Oysa şehir içi araçları 10 dakikada bir Körfez Kent’e yolcu taşımaya başladılar ve 114 nolu yeni hat açıldı. Bu yeni hatla da otobüs ve minibüsler Körfez Kent’i son durak ve toplanma yeri olarak kullanmaya başladılar.

Bu durum hem Körfez taşıyıcılarının ekmeği ile oynamak anlamına geliyor. Buradaki trafik hareketi nedeniyle de vatandaşlar, işyerlerinin önü kapanan esnaf da bu durumdan şikayet eder oldu. Aramızda yapılan anlaşmaya uyulmasını ve saatte bir araç kaldırılarak, burada bekleme ve toplanma yapılmamasını istiyoruz.”

O ZAMAN BİZ DE KURALLARA UYMAYIZ

S.S. 10 Nolu Tütünçiftlik Yarımca Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ali Karadeniz,

aksi halde kendilerinin de anlaşmalara uymayacaklarını belirtti. Karadeniz, “Körfez otobüs ve minibüsleri de aksi halde İzmit’e kadar indi-bindi yapmaya başlayacaklar. Normalde, 95 Evler bizim için son indi-bindi durağı iken, bu mesafeyi İzmit’e kadar uzatabilir, Körfez Kent’ten otogar ve Beğendik hattı adıyla iki hat açabiliriz.

Her gün yedekte bekleyen 20 aracımız var ve bunları devreye sokabiliriz. Yetkilileri görevlerini yapmaya ve taşımacılık huzurunu bozan bu uygulamayı düzeltmeye davet ediyoruz. Körfez taşıyıcıları en iyi hizmeti veriyor ama ekmek yiyemiyorlar. Bu olay yaşanırken Kocaeli Kooperatifler Birliği, UKOME yetkilileri nerede? Hiç birinin sesi çıkmıyor. Buraların tozunu, toprağını, çilesini çeken Körfez taşıyıcıları şimdi yolcu taşıyamaz oldu. Neden bize bu durum sorulmadı? İstişare yapılmadı? Yetkilileri görevlerini yapmaya davet ediyoruz.”

Binali ASLAN