Körfezli pazarcılara para kasası

Körfez Belediyesi, Körfez Pazarcılar Odasına üye tüm esnafa ‘para kasası’ dağıttı. Başkan İsmail Baran, “Para kasası bizden, bereketi Allah’tan” dedi.

Kapalı pazar projelerini tek tek hayata geçiren Körfez Belediyesi, pazarcı esnafına bir jest daha yaptı. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Başkan Yardımcıları Selattin Kabadayıoğlu ve İsa Taş ile Çarşamba Pazarı’nın kurulduğu Necmettin Erbakan Kültür Merkezi altındaki kapalı pazardaki esnafa, para kasası dağıttı. Esnaflara kasaları veren Başkan Baran, “Kasalar bizden, bereketi Allah’tan” diyerek bol kazanç temennisinde bulundu.

Dağıtımın yapıldığı programda AK Parti Körfez İlçe Başkanı Osman Badem ve SKM Başkanı Şaban Aydın, Körfez Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Gökkaya, Körfez Pazarcılar Odası Başkanı Zafer Şahin, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevil Özbek ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Alçık da yer aldı. Başkan Baran, Pazarcılar Odası Başkanı Zafer Şahin ile birlikte esnafı tek tek dolaşarak para kasalarını teslim etti.

Pazarcıların jestinden dolayı teşekkür ettiği Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Kapalı pazarlar konusunda adımlar attık, atmaya devam ediyoruz. Çamlıtepe Mahallesi’ndeki kapalı pazarımızı büyütüyoruz. Yukarı Hereke ve 17 Ağustos Mahallesi’ndeki pazar alanları için de