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Körfezli şehidin evinde mevlit okutuldu

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Körfezli şehidin evinde mevlit okutuldu
Şehit Uzman Onbaşı Osmangazi Çetingöz’ün şahadetinin 52'nci gününde baba evinde mevlit okutuldu. 

Trabzon Maçka'da geçtiğimiz mayıs ayında teröristlerin hain saldırısı sonrasında Sipahiler Köyü İmamı Kerim Çetingöz’ün oğlu Uzman Onbaşı Osmangazi Çetingöz şehit düşmüştü. Şehit için baba evinde şahadetinin 52'nci gününde mevlid okutuldu. Okumaya Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Garnizon Komutanı Cem Erguvan, AK Parti İlçe Başkanı Osman Badem, İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan, ilçedeki şehit aileleri, muhtarlar ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu da daha sonra programa katıldı, şehit annesi ile bir araya geldi. Okunan Kur’an-ı Kerim ve kasideler sonrasında İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan tarafından dua yapıldı. Kısa bir konuşma yapan ve bütün şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla andıklarını belirten Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Şehidimize bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Şehidimizin emanetlerine sahip çıkarak onun mezarında rahat uyumasını sağlamak bizlerin görevidir” diye konuştu.

Şehit Osmangazi Çetingöz’ün babası Kerim Çetingöz de katılımcılara teşekkür ederken, “Bizi bu günümüzde yalnız bırakmayan başta Başkanımız İsmail Baran olmak üzere herkese teşekkür ederim. Biz hayatımızı feda etmişsek, benim bir tanecik yavrum hayatını feda etmişse bu vatan uğrunadır” ifadelerini kullandı.
Okunan mevlit sonrasında davetlilere ikramlarda bulunuldu.

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