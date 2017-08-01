Körfezli vatandaşlar, sağlığını düşünüyor

Körfez ilçede ‘Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü’nün adresi Sevindikli oldu. 7 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen yürüyüşe Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da katıldı.

Sevindikli bölgesinde gerçekleştirilen yürüyüşe katılım hayli yoğundu.

PROTOKOL DE YÜRÜDÜ

AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve eşi Bilge Baran, Başkan Yardımcıları Faruk Denli, İsa Taş ve Selahatin Kabadayıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Körfez Belediyesi Spor Koordinatörü Metin Özkan, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER VARDI

Sevindikli Er Meydanı’nda başlayan yürüyüş, Sevindikli Göleti’ni de kapsayan 7 kilometrelik alanda gerçekleştirildi. Yürüyüş öncesinde er meydanında ısınma hareketleri gerçekleştirildi. Başkan İsmail Baran, katılanlara teşekkür ederek, sporun her zaman insanların yaşamında olması gerektiğini belirtti. Oldukça renkli görüntülere sahne olan yürüyüş sonrasında protokol üyeleri ve vatandaşlar hep birlikte kahvaltı gerçekleştirdi.