  • BIST 106.605
  • Altın 143,466
  • Dolar 3,5230
  • Euro 4,1625
  • Kocaeli 28 °C

Körfezli vatandaşlar, sağlığını düşünüyor

»
Körfezli vatandaşlar, sağlığını düşünüyor
Körfez ilçede ‘Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü’nün adresi Sevindikli oldu. 7 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen yürüyüşe Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da katıldı.

Sevindikli bölgesinde gerçekleştirilen yürüyüşe katılım hayli yoğundu.

PROTOKOL DE YÜRÜDÜ

AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve eşi Bilge Baran, Başkan Yardımcıları Faruk Denli, İsa Taş ve Selahatin Kabadayıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Körfez Belediyesi Spor Koordinatörü Metin Özkan, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER VARDI

Sevindikli Er Meydanı’nda başlayan yürüyüş, Sevindikli Göleti’ni de kapsayan 7 kilometrelik alanda gerçekleştirildi. Yürüyüş öncesinde er meydanında ısınma hareketleri gerçekleştirildi. Başkan İsmail Baran, katılanlara teşekkür ederek, sporun her zaman insanların yaşamında olması gerektiğini belirtti. Oldukça renkli görüntülere sahne olan yürüyüş sonrasında protokol üyeleri ve vatandaşlar hep birlikte kahvaltı gerçekleştirdi.

 

Bu haber toplam 73 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çelik’ten miting teşekkürü01 Ağustos 2017 Salı 14:41
  • Vali Aksoy'a ziyaretler01 Ağustos 2017 Salı 14:39
  • Minik boksörler Artvin’den 7 madalya ile döndü01 Ağustos 2017 Salı 14:14
  • "Kocaeli'nin tanınırlığının artırılması gerek"01 Ağustos 2017 Salı 14:04
  • Yarış başlıyor! Son tarih 11 Ağustos01 Ağustos 2017 Salı 13:30
  • Gölcük'te caddeler yıkandı01 Ağustos 2017 Salı 13:10
  • Yabancı öğrencilerden "vefa" örneği01 Ağustos 2017 Salı 11:29
  • Kocaeli'de sıcaklık yükseliyor 01 Ağustos 2017 Salı 11:20
  • TEİAŞ duyurdu: Bu yerlerde elektrik kesilecek01 Ağustos 2017 Salı 11:00
  • İzmit Belediye Meclisi bugün toplanıyor 01 Ağustos 2017 Salı 10:50
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti