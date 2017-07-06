  • BIST 100.906
  • Altın 142,463
  • Dolar 3,6184
  • Euro 4,1064
  • Kocaeli 22 °C

Körfezliler, ilk gün İmera ile coşacak

»
Körfezliler, ilk gün İmera ile coşacak
44. Altın Kiraz Festivali’nin ilk gününde Karadeniz müziğin sevilen grubu Grup İmera sahne alacak.

Körfez Belediyesi tarafından bu yıl 44.’sü düzenlenecek olan Altın Kiraz Festivali cuma günü start alıyor. 3 gün boyunca sürecek olan festivalin ilk gününde Karadeniz müziğinin sevilen grubu İmera sahne alacak. Tütünçiftlik’teki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan konser saat 21.00’de başlayacak.

YABANCI ÖĞRENCİLER

Konser öncesinde ise saat 20.00’de 5 farklı ülkeden; Karadağ, Bosna Hersek, Makedonya, Azerbaycan ve Sırbistan’dan gelecek olan 200 folklorcu, kendi ülkelerine ait yöresel oyunları sergileyecek. Yabancı öğrenciler ayrıca Körfez’deki korteje katılarak yürüyüşü renklendirecek.

Bu haber toplam 380 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • STK’lardan İlhan Bayram’a ziyaret06 Temmuz 2017 Perşembe 10:59
  • Cemil Yaman,"Kocaeli, İlhan Bayram ile ivme kazanacak"06 Temmuz 2017 Perşembe 10:54
  • Başkanlardan İlhan Bayram’a ziyaret06 Temmuz 2017 Perşembe 10:48
  • İzmit Belediyesi sevindiriyor06 Temmuz 2017 Perşembe 10:28
  • Minyatür Evler Sergisi İzmit Outlet’te06 Temmuz 2017 Perşembe 09:55
  • İzmit Derici ile coştu06 Temmuz 2017 Perşembe 09:15
  • Faturasını WhatsApp’tan gönderene indirim fırsatı05 Temmuz 2017 Çarşamba 20:18
  • Seyir Tepesi'nde son durum05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:50
  • "Aydınlatmak bu kadar zor mu?"05 Temmuz 2017 Çarşamba 15:52
  • İstinat duvarı yıkılmıştı! Yenisi yapılıyor05 Temmuz 2017 Çarşamba 15:48
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti