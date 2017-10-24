Körfezliler’den yüzme havuzuna büyük ilgi

Körfez Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, yüzme tutkunlarının vazgeçilmez adresi konumuna geldi. Ayrıca Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan spor kompleksi içerisinde yüzmeden, spor salonlarına, hamamdan saunaya kadar Körfezliler için bir çok imkan sunuluyor. Körfezliler'inde büyük ,ilgi gösterdiğitesten Eylül ve Ekim aylarında yararlanan kişi sayısı da 3 bine ulaştı.

Havuzda kış programına geçilirken, 5-10 yaş, 11-13 yaş ve 14 yaş ve üzeri olmak üzere çeşitli kategorilerde uzman antrenörler ile eğitimler veriliyor. Yüzme havuzu yetkilileri, son 2 ay içerisinde 690 aktif kullanıcının eğitim aldığını belirterek, bu sayının günlük girişler hesaplandığında daha da arttığını belirtti.