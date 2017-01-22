Körfezspor, 8 maç sonra kazandı

1.Küme A Grubu’nda kümede kalma mücadelesi yapan iki takım Yenişehirspor ile Körfezspor, dün kozların Cephanelik Stadı’nda karşılaştı.

Haftalardır puana hasret olan Körfezspor, rakibini 3-0 yendi, 8 maç sonra 3 puanla tanıştı.

D.BİRLİKSPOR’UN ÇIKIŞI SÜRÜYOR

A Grubu’nda ligin ikinci yarısına çok iyi başlayan Derince Birlikspor, geçen hafta şampiyon adaylarından Suadiyespor’u 3-2 yenmişti. Kırmızı-Lacivertli ekip, dün de Gebze deplasmanında Play-Off yarışı yapan Ç.Serhatspor ile karşılaştı. Rakibini son dakikada Erdem’in attığı golle 1-0 yenen Derince Birlikspor, Play-Off hattı ile arasındaki puan farkını 4’e indirdi.