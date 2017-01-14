Körfezspor-Ç.Serhatspor

Büyükşehir Tesisleri’nde 17.00’de başlayacak maçta Mavi-Beyazlı ekip, bu maçı kazanıp, kümede kalma yolunda umutlanmak istiyor.
ESENTEPE’DE ÖNEMLİ MAÇ
A Grubu’nda 14’üncü haftanın bir diğer kritik maçında Çamlıtepespor ile Yenişehirspor karşılaşacak. Play-Off hattının 5 puan gerisinde yer alan Çamlıtepespor, düşme hattında bulunan Yenişehirspor arasındaki maçın çok büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. Esentepe Stadı’ndaki karşılaşma 17.00’de başlayacak.
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