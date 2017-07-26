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Korkmaz:“Bu kente hizmete devam edeceğim”

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Korkmaz:“Bu kente hizmete devam edeceğim”
AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, bugün ilçe binasında yaptığı basın toplantısında kongre sürecini değerlendirdi.

Geçtiğimiz hafta yapılan delege seçimlerinin çok güzel olduğunu ve hiçbir itirazın olmadığını belirten Korkmaz, “İzmit’te yaklaşık 39 bin üyemiz var. Delege seçimlerine yüzde 25 oranında katılım oldu. Partimize sahip çıkan üyelerimize teşekkür ediyorum.  En uygun delege listeleri oluşturduk. Seçilen delegelerimizin yüzde 50'si halen görevde olan teşkilat mensuplarımız, yüzde 40’ı partimizin kuruluşundan bugüne hizmet eden partililerimiz yüzde 10’u da STK’lardan oluştu. Büyük bir aileyiz, ufak tefek serzenişler olmuştur. Güzeller içinde güzelleri seçtik. Delege olmasını istediğimiz ancak sınırlı sayı nedeniyle delege yapamadıklarımız oldu.”dedi.

PARTİMİZ EN GÜÇLÜ İKTİDAR OLACAK

Teşkilatların ağabeyi ve bu kentin onuru olan Fikri Işık’ın Başbakan Yardımcısı olması nedeniyle İzmitli AK Partililer olarak mutlu olduklarını belirtti. AK Parti İzmit İlçe Başkanı Korkmaz, 7 yıllık ilçe başkanlığı döneminde 3 genel, birer Cumhurbaşkanlığı, referandum ve yerel seçim geçirdiğini, doğup büyüdüğüm bu kentte, ilçe başkanı olarak görev başındayken hizmet etmeye devam edeceğini söyledi. Korkmaz, “Bizim partimizde istişare vardır. Ben parti kültürü ile büyüdüm. Bizde parti kültürü esastır. Türkiye’nin en güçlü partisiyiz. Asıl hedefimiz; 2019 seçimlerine hazırlanmaktır. 2019’da da partimiz en güçlü iktidar olacaktır” dedi.

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Köylerin güzelleşmesi için Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ednan Pala, İzmit Belediye Meclis üyeleri, ilçe yöneticileri ve köy muhtarlarıyla geçtiğimiz günlerde köylerin imar konularıyla ilgili önemli bir toplantı yaptıklarını belirten Korkmaz, şu bilgileri verdi:

“AK Parti iktidarında yaşanan değişim ve gelişimle köylerimiz güzelleşti. Köylerin bazı imar sorunlarını bu toplantıda görüştük. Muhtarlarımızın önerileri oldu. Köylerimizde doğal dokuyu korumak, köylerimizi geliştirip güzelleştirmek için imar konularında çalışmalar yapıyoruz. Muhtarlarımız, tarım alanlarında yapılaşmasının engellenmesini istiyorlar. İzmit’in 50 köyünde bu toplantıları yapacağız.”

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