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Korkmaz’dan gençlere övgü

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Korkmaz’dan gençlere övgü
AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, gençlere güvenlerinin tam olduğunu ifade ederek, “15 Temmuz’da tankın altına yatacak şuuru kalbinde taşıyor” dedi, gençlerin 15 Temmuz ruhuna sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, yeni kurulan Güçlü Genç Liderler Derneği Başkanı Ersel Kaçar ve yönetimini makamında ağırladı. Yeni yönetimiyle tanışma amacıyla ziyarette bulundukları bilgisini veren Dernek Başkanı Ersel Kaçar, gençler olarak her alanda aktif olmak istediklerini ve bu amaçla kurumlara tanışma ziyaretinde bulunduklarını söyledi. Kaçar, hükümetin ve yerel yönetimlerin gençlere desteği ve güveninin yüksek olduğunu, bunun da kendilerini cesaretlendirdiğini belirtti.

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, “Göreve geldiğimiz günden bu yana birçok alanda gençlerin önündeki engelleri birer birer kaldırdık. Anayasa değişikliği ile 18 yaşını dolduran gençlerimiz de siyasetin içerisinde olacak. Biz gençlerimize hep güvendik. 16 Nisan’da yapılacak olan referandum ülkemizin geleceğinin oylanacağı gündür ve siz gençlere de büyük görev düşüyor” dedi.
 

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