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Korkunç cinayetin detaylar ortaya çıktı! Tavuk yüzünden oğlunu vurmuş

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Korkunç cinayetin detaylar ortaya çıktı! Tavuk yüzünden oğlunu vurmuş
Kartepe İlçesi'nde Murat Çelik tartıştığı oğlu 23 yaşındaki Tugay Çelik'i pompalı tüfekle kalbinden vurarak öldürdü. Cinayetin tavuk yüzünden işlendiği ileri sürüldü.

Kartepe İlçesi Uzunbey Mahallesi'nde kağıt ve hurda toplayan ailelere ait çadırların bulunduğu alanda, sabah saat 04.00 sıralarında korkunç bir olay yaşandı. İddialara göre; beslediği tavukları kaybolan Tugay Çelik (23), babası Murat Çelik'in yanına geldi. Kendisine ait tavukları kendilerinin alıp almadığını babasına soran Tugay Çelik, “Tavuklarımı kestiniz mi? Eğer tavuklarımız siz aldıysanız ördeklerini alırım.” şeklinde konuştu. Bunun üzerine baba-oğul arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüyünce Tugay babasına bıçak çekti.

POMPALIYLA VURDU
Baba Murat Çelik'te hemen aracına doğru koştu ve pompalı tüfeğini alarak oğluna doğru ateş etti. Tugay Çelik göğsünden vuruldu. Telaşa kapılan baba olay yerinden kaçarak yakınlarda bulunan mısır tarlasında saklandı. Olayın ardından harekete geçen İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yapılan operasyonla oğlunu öldüren baba Murat Çelik’i saklandığı tarlada kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.  Olay yerinde hayatını kaybeden Tugay Çelik’in cesedi ise otopsi için İzmit Asri Mezarlık Morgu'na kaldırıldı. Çelik'in cenazesi tamamlanan işlemlerin Sapanca'da toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Baba Murat Çelik’in ise emniyette sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Şoke eden olay! Oğlunu kalbinden vurdu

Kerim YAVUZ

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