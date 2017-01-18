“KORKUNUN ECELE FAYDASI YOKTUR!”

Bugünkü yazımızı, şahsi fikir ve düşüncelerimi, teklif ve temennilerimi, siyasilerle, siyasi parti genel başkanlarıyla, siyasi parti mensuplarıyla, aydınlarımızla ve okurlarımızla paylaşmak için kaleme alıyorum. Anlatmaya çalışacağım konunun doğru anlaşılması için Makalemize birkaç ayet ve bir hadis-i şerifi naklederek başlamak istiyorum.

[“ Hem Allah’ın izni olmadan kimseye ölüm yok! O süresi yazılmış şaşmaz bir yazıdır…” ( Ali İmran 145) “ Her ümmet için takdir edilen bir ecel vakti vardır. Müddetleri gelince bir an ahi geri kalmazlar, öne de geçemezler.” ( Araf 34) “ …Bugün kâfirler dininizi söndürebilmekten ümitlerini kestiler; o halde onlardan korkmayın, yalnız benden korkun! ” “ ..Artık insanlardan korkmayın Allah’tan korkun” (Maide 3- 44)] Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) “Allah’ım korkaklıktan sana sığınırım” buyurmuşlar ( Müslim)

Yüce Allah’ın takdir ettiğini hiçbir gücün ve tedbirin değiştiremeyeceğine inanan müslüman, korkak olmaz, olamaz. Zalimlerin zulmüne karşı tedbir almak, Yüce Allah’ın (CC) müslümanlara yüklediği bir sorumluluktur.

Tedbir; Şer güçlerin ve içteki işbirlikçilerin tuzaklarından korkmadan, elimizdeki tüm imkânları doğru bir şekilde kullanarak Yüce Allah’a (CC) tam bir teslimiyetle tevekkül etmektir. Tedbirin nasıl yapılması gerektiği hususunda Hz. Peygamberimiz’in (s.a.v.) şu hadisi şerefini çok iyi anlayarak gereğini yapmalıyız. Efendimiz (s.a.v.); “Zalime yardım et, mazluma da” buyurmuşlardır. Sahabe sordu; “Ey Allah’ın Resulü mazluma yardım etmeyi anladık, lakin zalime nasıl yardım edeceğiz.” Hz. Peygamberimiz (s.a.v) buyurdular; Zalimin kollarını tutarak (gücünü kırarak) engel olursan, şüphesiz ki zalime yardımcı olursun.” (Buharı, Tirmizi)

Zalimlerin zulmünden korkarak, kurbanlık koyunlar gibi zalimlere boyun eğersek, birçok musibetin başımıza gelmesine vesile oluruz. Yüce Allah (CC) şöyle buyuruyor.[“Başınıza ne musibet geldiyse, kendi ellerinizin yaptıkları sebebiyledir, oysa birçoğunu da affediyoruz. ( Şura 30)

Korkaklık; Vatanımızın işgal ettirilmesine, kardeşkanının dökülmesine, zenginliklerimizin sömürülmesine müsaade etmektir. Zulme, işkenceye, namuslarımızın kirletilmesine, günahsız çocuklarımızın, yaşlılarımızın, kadınlarımızın, gençlerimizin ölümüne davetiye çıkarmaktır

Herhangi bir insanın kalbine iman yerine dünyevilik endişesi yerleşirse, o insan ister yöneten ister yönetilen olsun korkaklık hastalığına tutulmuş demektir. bu tip insanların bünyesine korkaklık nüfuz ettiğinden çevresine devamlı olarak korku ve endişelerini anlatarak ve yazarak, milletin zalimlere karşı olan direnme gücünü kırmaya çalışırlar.

Bazı siyasiler ve aydınlar, AK partisini dış politika üzerinden eleştirmeleri hayra alamet değildir. Dış politika durağan değil, dinamik olduğu için devamlı olarak takip edilmeli, karşı tarafın hamlelerine göre, hamle yapan diploması ağırlıklı bir görevdir. Dış politika, uluorta konuşularak iç siyasette alet edilmeyecek kadar çok önemli ve hassas bir meseledir.

Dış politika gelişen ve değişen şarlara göre pozisyon alan, düne göre değil, bugüne göre konuşması gereken ince ayarlı stratejik konuları kapsayan devletin kara kutusudur. Dış politika konusunu anlamayan veya anladıkları halde, bu konu üzerinden iktidarı eleştirmeye çalışanlar ülkenin ve milletin hayrına bir iş yaptıklarını söyleyemezler.

Değişen ve gelişen şartlara göre, ülkenin ve milletin milli menfaatleri için, dış politikamıza ilave olarak yeni alanlar açmaya çalışan iktidarı fütursuzca eleştirenler, dün ve bugün kimlerin değirmenine su taşıdıklarını düşünerek yazmalı ve konuşmalıdırlar. İktidarın yerli ve milli siyasetini, inatla anlamak istemeyen bazı siyasetçi ve yazarlar, eleştiri ve muhalefet görevlerini yaparlarken kime ve kimlere hizmet ettiklerini iyice düşünmelidirler.

Kırk yıla yakın bir zamandır mücadele ettiğimiz terör bataklığını kurutmak için uluslar arası hukuk çerçevesinde sınır güvenliğimizi sağlamak hususunda, Suriye ye girmemizden şer güçlerin rahatsız olmasını bir nebze anlarız da, içimizdeki bazı yazar ve siyasetçilerin rahatsız olmasını anlamakta zorlanıyorum. Ülkemiz için hayatı bir mesele olan Suriye’ye girişimizi, basit siyasi getiri ve ihtiras uğuruna iç siyasette alet etmek, özelikle böyle bir zamanda devletimizin Cumhurbaşkanını eleştirmenin tutarlı hiçbir yanı yoktur.

Türkiye ve İslam dünyası zor bir süreçten geçerken siyasi partiler ve aydınlar birbirlerine çelme atmamalıdırlar. “Mesele vatan ise gerisi teferruattır” diyerek siyasi partiler ve aydınlar birbirleriyle diyalog halinde olmalıdırlar. Ülkenin yararına olacak bir anayasa değişikliğine evet demeyenler, dış şer güçlerin ve onların yerli işbirlikçilerinin tesirinde kalarak diyaloga yanaşmayanlara karşı, yerli ve milli düşünen siyasi parti liderleri bir araya gelerek, ülkenin ve milletin yararına milli bir ittifak içinde olduklarını ilan etmelidirler.

Milli ve yerli düşünen Saadet partisi, ülkenin ve milletin milli menfaatleri için elini taşın altına koymaktan çekinmemelidir. Saadet partisi yüksek istişare kurulu, Rahmetli Erbakan Hocamızın ölüm öncesi ve ölüm sonrası siyasi şartları değerlendirmek için toplanmalı, siyası duruşunu ve siyasi söylemlerini yeniden gözden geçirerek açık bir yüreklilikle hayra motor şerre fren olmadırlar.

Rahmetli Erbakan hoca yaşadığı günün şartlarına göre iktidara karşı yaptığı muhalefeti bugünün şartlarına taşıyarak muhalefet etmeye çalışmak Erbakan hocanın geleceğe yönelik siyasi planlarına ve ferasetine gölge düşürmek hiç kimsenin haddine değildir. Rahmetli hocanın geleceğe yönelik fikirlerini ve ortaya koyduğu projelerini konuşmak yerine, dünkü şartlara göre yaptığı eleştirileri gündeme taşımak, Erbakan hocamızın dönemini yaşamayan, bilmeyen yeni nesil gençliğe Erbakan hocamızı doğru bir şekilde tanıtamayız.

Takip ettim kadarıyla Sayın Temel Karamollaoğlu milli ve yerli duruşu daha etkili bir şekilde anlatmanın gayreti içinde olacağının işaretini veriyor. “Dost kara günde belli olur” Gerçek dostlar zor zamanda işe yarar. Kolay zamanda sofra başında düşmanlar bile dost görünür. Ülkenin ve milletin milli menfaatlerini düşünen Saadet partisi, Sayın Devlet Bahçelinin siyasi duruşunu milli refleksini çok iyi inceleyerek ve anlayarak iktidarın yanında yer almalıdır.

Saadet partisinin öncelikleri arasında sayısal çoğunluk elde etmek, mecliste grup kurmak gibi bir hedefi olmamalıdır. İlk hedefi her şart altında hak ve hakikati yüksek sesle seslendirmenin öncüsü olmalıdır. Hiçbir saadet partili şahsi ikbal ve menfaati için şartlı ve pazarlıklı siyaset yapmamalıdır. “Başkanlık sistemine evet deriz lakin seçim barajı sıfırlanmalı” Bu şekilde menfaat kakan cümleler kurmak yerine, imanı ve inancıyla, ülkenin ihtiyacı olan doğru siyaset üretirse her şart altında fikren ve zihnen iktidar olacağını bilmelidir.