Korkutan kaza! Dorse çıkınca...
Darıca İlçesi'nde, atık kağıt yüklü TIR'ın virajda devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kazada sürücü yaralanırken atık kağıtlar yola saçıldı.
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Kaza öğle saatlerinde, Bayramoğlu kavşağında meydana geldi. Yaşar Okucu idaresindeki 41 TT 984 plakalı atık kağıt yüklü TIR virajda devrildi. TIR yan yatarken, Yaşar Okucu hafif yaralandı. Yaşar Okucu viraja yavaş girdiğini, ancak dorsenin takılı olduğu yerden çıkarak aracın dengesini bozduğunu ve bu nedenle aracının yan yattığını söyledi. Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar Okucu tedavi altına alındı. Yola dökülen kağıtlar kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Etiketler : Yaşar Okucu, TIR, kaza, Darıca
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