Korkutan yangın! 1 saatte söndürüldü
Darıca'da iki katlı metruk binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
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Alınan bilgiye göre, Cami Mahallesi'nde metruk bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangında, alevler binanın çatısını sararken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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Etiketler : Darıca, yangın, metruk bina
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