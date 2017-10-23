Korudukları fabrikayı soymaya kalktılar

Dilovası Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dilovası'nda bir metal fabrikasından 520 kilo ağırlığındaki harda metalleri çalmaya çalışan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Jandarmanın yaptığı kontrolde, B.K ile O.C.'nin fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalıştıkları, İ.Y.'nin ise fabrikanın bulunduğu organize sanayi bölgesinde güvenlik görevlisi olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerin ardından B.K., O.C. ve İ.Y. Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı.

