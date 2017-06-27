Korukır, Kocaelispor için hangi teknik adamı işaret etti

Arefe günü çarşıda alışveriş yaparken, yolum Güven Tatlı’ya düştü. Cevizli ev baklavası(harikaydı, parmaklarımızı yedik!) almak için sıra beklerken, sevgili Engin Korukır ve eski yöneticilerden Erdal Gürdek ile karşılaştım. Ayaküstü sohbette sevgili Korukır’a G.Antepspor ile görüşmesinin hangi aşamada olduğunu sordum. Sadece G.Antepspor değil, Eskişehirspor’dan da teklif varmış Korukır’a. Henüz kesin bir şey olmadığını söyledi, “Birkaç gün içinde durum belli olur. Hayırlısı” dedi. Korukır, isim yapmış, kariyerini ispat etmiş bir teknik adam. Öyle her teklife balıklama dalması gibi bir durum söz konusu olmaz, olamaz. İyi düşünecek, taşınacak, karar verecek. Önünü görmeden imza atacağını sanmıyorum.

“DÜŞÜNMEYE GEREK YOK”

Sohbetimizde elbette Kocaelispor’u da konuştuk. Malum henüz yönetim teknik direktörü açıklamadı. Ancak yönetime yakın kaynaklardan Ümit Metin Yıldız ile devam edileceğini yönelik haberler alıyoruz. Doğrusu teknik direktör konusunda Korukır’ın ne düşündüğünü merak ediyordum. Ben sormadan o söyledi. Dedi ki, “Geçen sezon birkaç maça geldim. Amatörden yeni çıkan, transfer yasağı olan takımın Play-Off finaline kadar ulaşması bence çok büyük bir başarı. Tartışmasız görevde bulunan teknik direktör başarılıdır. Başkan Bahri Yavuz’un kendisine de söyledim, hiç düşünmeden yola devam edin dedim. Bence en doğrusu bu”

Korukır yıllardır teknik adamlık yapıyor, çok önemli başarılara da imza attı. Kocaelispor’u çok seven, takip eden bir isim. Yıllara dayanan deneyimi ve Kocaelispor’un menfaati doğrultusunda, bu görüşleri öne sürüyor, tavsiyede bulunuyor. Aynı görüşteyim, bunu detaylı olarak yazdım. Gözler artık yönetimde. Eli kulağında birkaç gün içerisinde açıklama yapılacaktır.

Bakış açısı bu olmalı

Başkan Bahri Yavuz’un yeni sezona dair, “Şampiyonluk, Play-Off hedefimiz yok. Yapılanacağız, alt yapıya önem vereceğiz” ana temalı son açıklamasına sosyal medyadan genelde olumlu tepkiler geldiğini yazmıştım daha önce. Gerek Kocaelisporlu taraftarların internetteki buluşma noktalarında, gerekse gazetelerin internet sayfalarında yüzlerce yorum yapıldı. Mümkün olduğunca okumaya çalışıyorum. İçlerinden biri çok hoşuma gitti, “Bu yazıyı mutlaka köşemde değerlendirmeliyim” dedim. Paylaşımda bulunan Kocaelisporlu Muhammed Kara. Kim olduğunu bilmiyorum ama pek çok paylaşımının aklı başında, mantıklı olduğunu söyleyebilirim. Bu sonuncusu da onlardan biri. Muhammed Kara, Yavuz’un mesajının iyi okunması ve algılanması gerektiğine vurgu yaparak, “Yapılanma için doğru bir sezon. Hep birlikte sabredeceğiz ve ileride mutlaka bunun mükâfatını alacağız” diyor. Kesinlikle katılıyorum. Taraftarın bakış açısı bu olmalı. Lafı fazla uzatmadan altına imzamı atacağım yazıyla sizleri baş başa bırakıyorum.

MUHAMMED KARA’NIN PAYLAŞIMI

“Taraftar olarak Bahri Yavuz'un mesajlarını iyi okumalı, anlamalıyız. Bir kesim KEV meselesi hemen çözülecek, transfer açılacak zannediyordu. Ancak durum bu değil. Sayın vali ve genel sekreter Kocaelispor'un devlet köprüsüydü. Şimdi onlar gitti yeni isimler geldi. Kuşkusuz önce bu köprünün tekrar kurulması gerekecek. Her şey yolunda gitseydi zaten belki devre arasına yasak ancak açılırdı. Ancak orası da belli değil. Çünkü elimize kalacak 15 milyonla, tahmini 25 milyonluk borcu kapatmaya çalışacağız. Ya kapanır ya kapanmaz bir rakam bu. Başkan bu yüzden yapılanacağız dedi. Malumumuz yönetimimiz de zaten 3 yıldır varını yoğunu kulübe harcadı. Kadro yapısında ise şu bir gerçek ki, takımımız 3 yıldır maksimum kapasitede oynuyordu bunu sürekli sağlayamayız ya da her zaman bu performansı bekleyemeyiz. Üstelik askerlik, ücret gibi sorunlarla aramızdan ayrılanlar oldu. Bence tam yapılanılacak sezon olacak, yani tam sırası. Başkanın taraftarın gönlünü almak için şampiyonluk naraları atmayarak, gerçekler üzerinden konuşması takdire şayandır. Bu yıl hepimiz sabredeceğiz, mücadele edeceğiz. Bunun meyvesini de elbet göreceğiz. Yeter ki kimsenin eline bakmadan Kocaelispor yaşasın”

Bayramlaşma töreninde düşündüren tablo

Amatör spor camiasının bu yılki bayramlaşmasına ilginin düşük olmasına, özellikle Antrenörler Derneği’nden üst düzey bir katılımın gösterilmemesine şaşırmakla birlikte üzüldüm. Fotoğrafı görmüşsünüzdür siz deyin 80 kişi, ben söyleyeyim 100 kişi.

750 BİN KİŞİLİK AİLEDEN 100 KİŞİ!

Amatör spor camiasının 750 bin kişiden oluştuğu söyleniyor. Bunun için de biz büyük bir aileyiz deniyor. 750 bin kişilik aileden bayramlaşma gibi önemli bir organizasyona katılan 100 kişi bile değil. Aman aman bir katılım olmasını beklemiyoruz elbette. Ancak sayının bu derecede az olması son derece düşündürücüdür. Hafta içi kupa töreni ve iftar buluşmasına 2 bin kişi geliyor, bayramlaşmaya da hiç değilse 400-500 kişi gelsin. Öncelikle davete icabet ederek duyarlılık gösterenlere teşekkür etmek istiyorum. Hemen her bayramlaşma törenine katılmaya özel gösterenler var. Örneğin Rafet Kırgız, Bekir Yümnü, Nacip Öztaş, İbrahim Önerir namı diğer Köfteci İbo gibi. Onlara ayraca teşekkür ediyorum. Bu arada bayramlaşma törenlerinin müdavimi olan, hemen hemen hepsinde söz alıp iyi dileklerini sunan Cavit Süloğlu ağabeyi de rahmetle analım. Törende sanıyorum ki, en çok onun eksikliği fark edildi.

BİR DAHA BÖYLE OLMASIN

Buradan sözü futbol antrenörlerine, daha doğrusu TÜFAD Kocaeli Şubesine getirmek istiyorum. İlimizde 700 dolayında antrenör var. Dolayısıyla önemli bir taban birliği, oluşum. Masada taban birlikleri temsilcileri yan yana oturmuş. Antrenör Derneği adına kimse yok. Geçmiş yıllarda Sevgili Remzi Demirer çok önemli bir programı yoksa gelirdi, olmadı yardımcısı Cengiz Dinar ağabey orada olurdu. Sadece bayramlaşma töreni değil, hafta içindeki amatörlerin kupa töreni ve iftar buluşmasında da Antrenörler Derneği’nden üst düzey isim yoktu. Doğal olarak dikkatimizi çekti. İki fotoğrafta da Antrenörler Derneği Başkanı veya üst düzey temsilcisini görmeyince, bunda bir iş var diye düşünmeden edemedik. Nedir mesele, merak ediyoruz. Katılımın bu kadar düşük olduğu, taban birliklerinin eksik temsil edildiği bir bayramlaşma töreni daha görmek istemiyoruz.