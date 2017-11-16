Kocaeli14 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Korukır Sakaryaspor’da
Korukır Sakaryaspor’da

Korukır Sakaryaspor’da

Bir ara Kocaelispor ile de ismi anılan İzmitli teknik adam Engin Korukır, 2.Lig takımlarından Sakaryaspor’un başına geçti.

A+A-

Sakaryaspor’da en son Konya Selçukluspor ile oynanan maçta Teknik Sorumlu Osman Özdemir’in görevine son verilmişti. Sakaryaspor Yönetim kurulu, daha önceki Yeşil-Siyahlı ekibi çalıştıran İzmitli Teknik Adamı takımın başına getirdi. Engin Korukır, yeni takımı ile bugün ilk çalışmasına çıkması bekleniyordu.

Bu haber toplam 117 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.