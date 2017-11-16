Korukır'ın takımı belli oldu
Bir ara Kocaelispor ile de ismi anılan İzmitli teknik adam Engin Korukır, 2.Lig takımlarından Sakaryaspor’un başına geçti.
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Sakaryaspor’da en son Konya Selçukluspor ile oynana maçta Teknik Sorumlu Osman Özdemir’in görevine son verilmişti. Sakaryaspor Yönetim kurulu, daha önceki Yeşil-Siyahlı ekibi çalıştıran İzmitli Teknik Adamı takımın başına getirdi. Engin Korukır, yeni takımı ile dün ilk çalışmasına çıkması bekleniyordu.
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Etiketler : Sakaryaspor, Engin Korukır
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