Koruyamıyoruz

TAM 11 PUAN KAYBETTİK

Kocaelispor bu sezonki 8 maçın 5’inde öne geçme avantajını kullanamayıp sahadan puan kayıplarıyla ayrılmak zorunda kaldı. Temsilcimiz öne geçtiği sadece bir maçı galip bitirebildi. İlk hafta Suntanbeyli deplasmanında Mert’in 12.dakikada attığı golle üstünlük sağlayan Kocaelispor, maçı 1-1 tamamladı. İkinci hafta Utaş karşısında Burak Süleyman’ına penaltı golüyle öne geçen Körfez, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Arsin karşısında 1-0 üstün duruma geçen temsilcimiz son dakika golüyle 1-1’e razı oldu. Tarsus deplasmanında 1-0 öne geçme avantajı yakalayan Yeşil-Siyahlılar 2-2’lik sonuç almıştı. Kocaelispor en son Osmaniye maçında devre biterken öne geçti ama yine bu üstünlüğünü koruyamadı. Yeşil-Siyahlılar öne geçtiği 5 maçta tam 11 puan kaybetti.

Öne geçip puan kaybettiğimiz maçlar:

Maç sonuç

Sultanbeyli 1-0 1-1

Utaş Uşak 1-0 1-2

Arsinspor 1-0 1-1

Tarsus İ.Y 1-0 2-2

Osmaniye 1-0 1-1

Öne geçip kazandığımız maç

Karaköprü 1-0 2-1

