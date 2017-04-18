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Kosad’da Nihat Güngör güven tazeledi

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Kosad’da Nihat Güngör güven tazeledi

1992 yılından beri faaliyet gösteren 3 yılda bir olağan genel kurul yapan Kosad Kocaeli Sigorta Acenteleri Derneği’nin Olağan Genel Kurulu Kocaeli Ticaret Odası konferans salonunda gerçekleştirildi. Yapılan kongrede mevcut başkan Nihat Güngör yeniden başkan seçildi.

TEK LİSTE İLE KONGREYE GİDİLDİ

230 üyesi bulunan derneğin divan başkanlığını Halil Kaya, kâtip üyelikleri Nazan Topdemir Bülbül, Hüseyin Süer üstlendi. Çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleşen kongre tek liste olarak gerçekleşti.  3 yılda bir gerçekleşen kongrede mevcut başkan Nihat Güngör ikinci dönem yeniden başkan seçildi. Güngör başkanlığındaki yönetime Nurgül Moldur, Bülent Yılmaz, Esma Bektaş, Metin Özkan, Orhan Topdemir, Sare Biberoğlu Yılgın, Hakan İşyar, Mehmet Özgür Er seçildi.

Şennur YILDIZ

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