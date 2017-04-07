Koşar, Usta Öğreticilere seslendi: "Kutsal görev yapıyoruz; bizi kimse hakir görmesin”

Türkiye genelinde 24 bin üyesi olan Usta Öğreticiler Koruma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Müzeyyen Ertuğ Koşar, Fuar içi STM’de düzenlenen toplantıda ilçelerdeki temsilcileri ile dernek üyelerini bilgilendirdi.

2017 yılında Türkiye genelinde görev yapan usta öğreticilere daimi sözleşme hakkı tanınacağını, bu sayede usta öğreticilerin, 12 ay görev alıp SSK’larının devlet tarafından ödenerek, emeklilik hakkı kazanmış olacaklarını belirten Koşar, ilimizdeki usta öğreticilerin ilçe temsilcileri ile üyeleri hem bilgilendirdi hem de uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalıştıklarını, sıradan kişiler olmadıklarını bu nedenle bedenen temiz ve sağlıklı, zinde ve çevreye karşı örnek olunması gerektiğini söyleyen Usta Öğreticiler Koruma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Koşar, “Kutsal görev yapıyoruz; herkes usta öğretici olamaz; bizi kimse hakir görmesin. İşini doğru düzgün yapan hiçbir yerden hiçbir kapıdan kovulmaz. Söylemlere değil, resmi yazılara itibar etmelisiniz. Usta Öğreticilerimiz, konuşmalarına dikkat etmeli, kurum içinde siyaset yapmamalıdır. Birlik olmaya ihtiyacımız var.” dedi.

Kocaeli Milletvekillerinin, sorunlarının çözümü konusunda Türkiye’nin sesi olduğunu, özellikle AK Parti Kocaeli Milletvekili R.Sezer Katırcıoğlu’nun kendileri ile çok yakından ilgilendiğini, sorunlarının çözümüne yardımcı olduğunu belirten Koşar, usta öğretici görevlendirilmesinde önceliğini kıdem sırasına göre yapılması, müracaat edenler arasında kıdemi aynı olan olursa kıdem+mezuniyet dikkate alınarak görevlendirme yapılması, Ücretli usta öğretici görevlendirilmesinde mevzuatta kesin ve net ifadeler olmadığı için her ildeki halk eğitim müdürü kendine göre farklı farklı yorumladığını ve keyfi tutum sergilediğini, yaz dönemlerinde talep olmasına rağmen kurum müdürleri kursları açmadığını belirtti.