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Köse,"Çocukların ağlamayacağı bayramlar diliyoruz"

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Köse,"Çocukların ağlamayacağı bayramlar diliyoruz"
Genç Kocaeliler Derneği (GKD)’nin geleneksel bayramlaşması bu yılda Marina'daki GKD Kafe'de çardak altında büyük bir katılımla gerçekleşti.

Dernek Başkanı Sedat Köse ve yönetimin kusursuz ev sahipliği yaptığı bayramlaşmada Köse, “Çocukların ağlamayacağı dünya barışının sağlanacağı bir bayram diliyoruz” dedi.

RENKLİ İSİMLER BU BAYRAMLAŞMA DA BİR ARAYA GELDİ

Genç Kocaeliler Derneği üyelerinin de içinde yer aldığı bayramlaşma programında kent siyasilerini ve STK temsilcilerini bir araya getirdi. 1988 yılında kurulun ve 400 üyesi bulunan İzmit’in en köklü ve güçlü derneklerinden GKD  bayramlaşması renkli görüntüler oluşturdu. 

GKD Kafe’de gerçekleşen bayramlaşmaya,  AK Parti Milletvekili Zeki Aygün, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez,  BBP İl Başkanı Serhat Duyar, DSP İlçe Başkanı Hülya Yıldırım, Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar, Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, Rizeliler Dernek Başkanı Osman Çakır, KOTO Başkanı Necmi Bulut, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, İZGİAD Başkanı Yusuf Erenkaya, KOGDER Başkanı Bilal Bozkurt, İKAME Başkanı Ahmet Emre  Aydın ve çok sayıda siyasi parti temsilcileri ve STK temsilcileri katıldı.

GKD yönetim kurulu üyeleri Filiz Kayabay, Baturhan Üretürk, Hasan Kaya, Ayşegül Çimenayaz, Yunus Akyürek, İsmail Kolaylı, Gürcan Seymen, Yücel Gül, Kahraman Yüce, Özkan Naz ve Oktay Kocatekin  kusursuz ev sahipliği yaptı.

GÜZELOĞLU VE BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR ETTİ

GKD Başkanı Sedat Köse, “Öncelikle şehit ailelerimize başsağlığı diliyoruz. Gençlerin ve çocukların ağlamayacağı, dünya barışının olacağı bayramlar diliyoruz" dedi. Valimize Kocaeli’ye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Halk ile bütünleşen bir vali olarak görev yaptı. Tahir Büyükakın için de hem seviniyoruz hem de üzülüyoruz. Kentimiz adına büyük bir kayıp olduğunu düşünüyoruz. Yolu açık olsun. Kentimizde göreve gelecek olan valimiz ve genel sekreterimizle yeni bir dönem başlayacak” açıklamalarında bulundu.  

Şennur YILDIZ

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