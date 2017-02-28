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Köseköy Kavşağı için tam 16 firma teklif verdi

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Köseköy Kavşağı için tam 16 firma teklif verdi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin D-100 Karayolu Köseköy geçişinde trafiği rahatlatmak, duraksamadan trafik akışını sağlamak için bölgede yaptırılacak köprülü kavşakla ilgili açtığı ihale bugün yapıldı.

Büyük ilginin olduğu ihaleye tam 16 firma adına katılım oldu ve teklif verildi.

Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu’nda gerçekleşen ihalede komisyon başkanlığını Görkem Abbasoğulları yaptı. Yaklaşık maliyeti 52 milyon 696 bin 810,64 TL olan ihaleye 16 firma adına katılım oldu.

EN DÜŞÜĞÜ AKÇELİK+GÜRTUR’DAN

Köseköy Köprülü Kavşağı ile ilgili ihalede en düşük teklif 31 milyon 962 bin TL ile Akçelik+Gürtur ortaklığından geldi. Komisyon; dosyaları inceledikten sonra ihaleyle ilgili sonucu bir hafta içinde açıklayacak.

Köseköy Kavşağı yapımıyla ilgili firmalar ve verdikleri teklifler şöyle:

-Şaara Mühendislik+Suat Aytrk-Yol Yapı İnşaat 37.499.153,50 TL,

-Hasko İnşaat 48.399.525,95 TL,

-Yapı Proje Merkezi 44.579.791,24 TL,

-Haldız İnşaat 45.250.000,00 TL,

-AKM Yapı 42.125.075,00 TL,

-A.Turan Yol Yapı-Enam Turizm 39.621.726,90 TL,

-Agne Yapı+Par Sanayi 37.741.000,00 TL,

-İlke Yapı 46.964.354,00 TL,

-FNS İnşaat +Fedyol İnşaat 45.444.212,00 TL,

-KİBSAŞ Karadeniz  İnşaat+Gürtur İnşaat 42.561.461,00,

-Ulaşım Nakliye 41.901.700,90 TL,

-Aksiyon Yapı 41.773.082,17 TL,

-Ak Ova İnşaat+Semih Atik 43.778.719,50 TL,

-Akçelik+Gürtur 31.962.990,89 TL,

-Doğan İnşaat+Güney İnşaat 43.300.000,00 TL,

-Simge Mat 44.745.067,48 TL

Ayşegül KALAYCI

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