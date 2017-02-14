Köseköy kavşağı, tramvay gibi olmamalı 

D-100 Karayolu İzmit geçişinde, aslında Karayolları’nın yıllar önce yapması gerekirken yapmadığı işleri, şimdi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yapıyor.

D-100 Karayolu’nun İzmit geçişini iki ayrı bölümde düşünelim. Eski Emniyet Kavşağı’nı (Leyla Atakan Kavşağı) orta nokta olarak alalım. Uzunçiftlik (Sapanca Yolu girişi) ile Eski Emniyet Kavşağı arasındaki bölgeye “Doğu Yakası”, Kuruçeşme (Otoyol giriş kavşağı) ile Eski Emniyet Kavşağı arasındaki bölgeye “Batı Yakası” diyelim.

Doğu Yakası’nda son zamanlarda önemli işler yapıldı. Kandıra Kavşağı’ndaki Akçakocabey Köprüsü, Alikahya Kavşağı’ndaki Sakıp Sabancı Köprüsü, önemli yatırımlardır. Şimdi, Büyükşehir Köseköy’e battı çıktı ya da “Tünel Kavşak” yapmak için kolları sıvadı. Bu iş de bitince, D-100’ün Doğu Yakası çok rahatlamış olacak. Büyükşehir Belediyesi’nin “Batı Yakası” için de projelerinin hazır olduğunu biliyorum. Büyük olasılıkla, yaz aylarında bu bölge için de bazı önemli inşaatlar başlayacak. Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi, D-100’e alternatif önemli bir yol haline getirilecek.

Köseköy Kavşağı’nda yapılacak iş, kolay değil. Bir yandan D-100 çalışacak, bir yandan yok kazılıp, altından tünel geçecek. Uzun sürecektir. Bu iş başladıktan sonra D-100’deki sıkıntı çok büyük olacaktır. Bu işin, İzmit içindeki tramvay yolu inşaatına benzememesi, hızlı yürütülmesi şarttır. Gece gündüz, tatil günleri, Ramazan ayı falan bahane edilmeden haftanın 7 günü 24 saat müteahhidin çalışması gerekir.

Bir başka önemli konu. Bu inşaat yapılırken, mutlaka D-100’ü ücretsiz olduğu için kullanan, İzmit’ten transit geçen araçların Otoyol’a yönlendirilmesi şarttır. Bu konuda çok katı kararlar alınmalı ve mutlaka uygulanmalıdır. Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, inşaatın her aşamasında işi üstlenecek müteahhidin ensesinde olmalı, inşaatın düzgün devam etmesi, zamanında -hatta mümkünse zamanından önce- bitirilmesi için bütün yetkisini ve gücünü kullanmalıdır.

Köseköy Kavşağı’ndaki iş, çok önemli bir iş. Yeni stadyumun D-100 bağlantısı da buradan yapılacak. Bu proje tamamlandığında, D-100’ün “Doğu Yakası” için kalan son iş, İzmit yönünden gelen araçların D-100’de kesintisiz olarak yoluna devam edeceği, Kandıra Kavşağı’ndan girip çıkma zorunluluğunu ortadan kaldıracak bir proje olacaktır.

Tabii, yolun Batı Yakası için yapılması gereken işler var. Eski Gölcük Yolu’na giriş bölümünde, Carrefour Köprüsü bölgesinde yapılması gereken çok iş var. Bakın, Otogar Kavşağı’nda, Kandıra Yolu ikileme projesi ile birlikte bir Köprülü Kavşak inşaatı başladı. Bu da çok yavaş gidiyor. Korkarım, zamanında bitmeyecek.

Aslında Büyükşehir proje üretiyor. Bu konuda büyük bir iyi niyet bulunduğunu söyleyebiliriz. Parası da var. Sorun, ihalesi yapılan işlerin zamanında bitmemesi. Sorun, ihalesi yapılan işlerin yeterince titizlikle takip edilmemesi. Köseköy Kavşağı’ndaki “Tünel Kavşak” inşaatı ile birlikte bu sıkıntının da ortadan kalkması gerekir.

Bir gecede köprü tabliyesi konuldu

Büyükşehir Belediyesi, geçen hafta sonu beni gerçekten çok şaşırttı. D-100 İzmit geçişinin doğu yakasında üç yaya köprüsü yapılacaktı. En önemlisi Yahya Kaptan Kavşağı bölgesinde yapılması gerekendi. Üç yıl boyunca bu köprünün neden zorunlu olduğunu, bir an önce yapılması gerektiğini yazıp durdum. Nihayet, Yahya Kaptan Kavşağı’ndaki köprü yapıldı. Alparslan Türkeş Köprüsü adı verildi. Bu köprünün olmazsa olmazı asansörleri için de 6-7 ay yazı yazdım. Nihayet asansör de konuldu. D-100 üzerinde aynı bölgede biraz daha doğu yönünde ikinci yaya köprüsü de yapıldı. Projeye göre son bir yaya köprüsü kalmıştı. Kuzey ayağı Pasha Palas Oteli, güney ayağı Media Market önünde olacak 3’üncü köprünün ayakları bir ay içinde tamamlandı. İş, ağır büyük tabliyeyi koymaya kalmıştı. Her gün yolun bu bölümünü kullanıyorum. Doğrusu, tabliye konulurken de en az bir ay sıkıntı çekileceğini tahmin ediyordum.

Cumartesi akşamı eve giderken, köprü ayaklarının üzerinde tabliye yoktu. Pazar sabahı gazeteye gelirken baktım, ayaklar arasına dev tabliye konulmuş. Artık montaj işleri yapılıyor.

Demek ki, “Çalışınca Oluyor” muş. Bu kentte, D-100 gibi bir hareketli yol üzerinde bir yaya köprüsü yapılırken, dev tabliyenin bir gece içinde, yolu trafiğe uzun süre kapatmadan konulacağını rüyamda görsem inanmazdım. Olabiliyormuş. D-100’ün Doğu Yakası’ndaki üçüncü yaya köprüsü de yakında açılacak. Bu bölgede hem araç trafiği çok hareketli, hem yaya trafiği çok yoğundu. Üçüncü yaya köprüsünün tamamlanmasıyla, sıkıntı büyük ölçüde bitmiş olacak.

KSO’nun bahçesini KSO’ya satmak

Büyükşehir Belediyesi’nin, İzmit’teki Fuar alanı (Leyla Atakan Parkı) ile ilgili sanıyorum farklı ve büyük bir projesi var. Fuar kavramı yok edildi. Bu alan içindeki bütün içkili mekânlar kapatıldı. Şimdi yeni bazı düzenlemeler yapılacağı konuşuluyor.

Bu arada, geçen gün önemli bir ihale kararı açıklandı. Fuar alanının tamamının tapusu Büyükşehir’de. 1990’lı yıllarda Kocaeli Ticaret ve Sanayi Odası ikiye bölünmüştü. Sanayi ve Ticaret Odası’na yeni bina yapmaları için, bugün Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet binası olarak kullandığı binanın bulunduğu alan verildi. Sanayi ve Ticaret Odası bina inşaatına başladı. Ama bu arada bölünme gerçekleşti. Sanayi Odası ve Ticaret Odası ayrıldı. O dönemde Belediye, yarım kalan oda binasını alıp, karşılığında Sanayi Odası ile Ticaret Odası’na ayrı ayrı bina yerleri tahsis etti.

Kocaeli Sanayi Odası’nın (KSO) hizmet binasının önünde, Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi’ne cepheli, bahçe olarak kullanılan 3 dönümlük bir alan var. Bu alan Büyükşehir’in. Şimdi Büyükşehir Belediyesi, bu araziyi satmak için ihaleye çıkıyor. Araziyi alacak kişi veya kurumun en az 3 milyon TL ödemesi gerekecek. KSO Sosyal Tesisi’nin önünde bulunan, KSO’dan başka kimsenin işine yaramayacak olan bu arazinin ihalesine KSO katılacak. Büyükşehir’e 3 milyon TL civarında bir para ödeyecekler.

Büyükşehir Belediyesi’nin malına sahip çıkması, bedelsiz kullanılan arazilerini değerlendirme yoluna gitmesi, takdire değer bir olay. Umarım, Fuar alanında kimseye haksızlık yapılmaz. Bu alan üzerindeki bütün binaların yerleri Belediye’ye ait ama binaları işletme sahipleri yaptılar. Herkesin hakkını korumak, kamunun hakkını korumak kadar önemli olmalı.