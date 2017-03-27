Köseköy’de bozuk zeminler asfaltlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentteki bozuk zeminli yolları düzenleyerek ulaşıma uygun hale getiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Kartepe Bölgesinde çalışma yapan Ulaşım Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler bağlantı yollarını elden geçiriyor. Bu kapsamda Köseköy Ankara Caddesi’ni Sakıp Sabancı Caddesi’ne bağlayan köprü altı geçişi asfaltlanarak yenilendi. Çalışma ile bozuk zemin kazınarak temizlendi. Geçiş, sıcak asfalt kaplanarak ulaşıma uygun hale getirildi.

Ankara Caddesi’ni Sakıp Sabancı Caddesi ile birleştiren D-100 köprü altı geçişi bölgede önemli bir bağlantı noktası olma özelliği taşıyor. MOBESKO’dan ve İstasyon Mahallesi’nin batı bölgesindeki araçlar D-100’e ulaşmak bu geçişi kullanıyorlar. Köprü geçişi, İstanbul yönünden Ali Kahya bölgesine ulaşımda da etkili bir nokta.