KOSGEB desteğiyle açtığı atölyesinde hedeflerine ilerliyor

İzmit ilçesindeki atölyesinde eşiyle birlikte çalışan 2 çocuk annesi 39 yaşındaki Nar, 5 yıldır faaliyet gösterdiği sektörde, evinden çıkamayan kadınlara da iş imkanı sağlıyor.

Nar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olduğunu belirterek, okulu bitirdikten sonra 10 yıl boyunca çocuk kitapları çizimiyle uğraştığını söyledi.

Sonra duvar resimleri çizmeye başladığını, ardından mozaik sanatına ilgi duyduğunu anlatan Nar, "KOSGEB desteğiyle bu atölyeyi açtım. Daha önce çocuk kitapları, eğitim araç ve gereçleri üzerine bir işletme açmıştım. Onu kapattıktan sonra bir daha iş yeri açmayı düşünmemiştim. Kötü bir deneyim yaşamıştım. Daha sonra mozaik üzerine doğal taşlarla bu işe başladım." ifadelerini kullandı.

"İşimi yaşam tarzı olarak görüyorum"

Nar, atölye açmaya karar verdikten sonra ciddi anlamda araştırma yaptığını dile getirerek, her şeye sıfırdan başladığını ve bu zor süreçte hayalini gerçekleştirmeyi başardığını belirtti.

Tasarım konusunda aldığı eğitim sayesinde kendine güvendiğini vurgulayan Nar, "Atölyeme gelince mutlu oluyorum. İşimi meslekten çok bir yaşam tarzı olarak görüyorum. Mozaik işini yaparken kullandığımız malzemeler oldukça sert. Yani mozaik aslında erkek işi. Ama onu hiç düşünmüyorsunuz. Bu işi yaparken kollarınız sızlıyor ama tekrar devam ediyorsunuz. Severek yapınca onu engel görmüyorsunuz." diye konuştu.

Nar, Türkiye'nin doğal taş konusunda zengin bir ülke olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Burada şu an eşimle çalışıyorum. Yoğun olduğum zamanlarda evlere iş veriyorum. Evinden çıkmayan kadınlara basit işler vererek evinden çıkmadan, iş yapmalarını sağlamış oluyorum. Yaptıkları işleri teslim ettiklerinde onlar da mutlu oluyorlar. Onlar da daha sonradan kendileri ufak işler yaparak satış yapabilirler. Meslek öğrenmelerine fırsat sağlıyoruz. Gelecekte istihdamı arttırarak, seri üretime geçip daha ticari ürünlerle markamı oluşturmak istiyorum."

"KOSGEB'in desteği bana güven verdi"

Ticari amaçtan çok sanatsal olarak çalıştığını ifade eden Nar, daha çok iç ve dış mekanlarda doğal taşlarla kişiye özel tasarımlar yaptığını kaydetti.

Nar, KOSGEB'in desteğinin kendisi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Şartları biraz zorladım. İyi bir başlangıç oldu. Daha önce yaşadığım kötü tecrübeden dolayı sıfırdım. KOSGEB'in destekte bulunması beni mutlu etti, bana güven verdi. Daha sonrasında kendim de ufak ufak yol almaya devam ettim. Doğal taşları tanımak için kadınların giremeyeceği birçok yere gittim. Olumsuz bir şey yaşamadım. Siz bir şeyleri doğru yaptığınız zaman, yanlış eleştiriler yapacak kişiler çıkmıyor. Çıksa bile önemsemiyorsunuz. İyi bir şeyler yapıldığında sizi destekleyenler oluyor. Siz yeter ki başlayın."