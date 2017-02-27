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KOSGEB kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?

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KOSGEB kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?
KOSGEB’in 50 bin liralık faizsiz desteği 12 ayı ödemesiz, geri kalanı 3’er aylık taksitler halinde ödemeli ve toplam 36 ay vadeli olarak KOBİ’lere sunacağı kredi başvuruları sonuçları merakla bekleniyor.

KOSGEB kredi başvuru sonuçları bu hafta içinde açıklanması bekleniyor. KOSGEB resmi sitesi yoğunluktan dolayı uyarı verdi.

KOSGEB 2017 faizsiz kredi başvurusu sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. Sonuçların açıklandığına dair haberlere rağmen henüz KOSGEB’in sitesinde veya Twitter hesabında bu yönde bir açıklama bulunmuyor.

KOSGEB SIFIR FAİZ EKRANINDA DEĞİŞİKLİK

Çeşitli haber siteleri kredi başvuru sonuçlarının açıklandığına dair haber yaptıklarında Sıfır Faizli Kredi sayfasında aşağıdaki giriş ekranı bulunuyordu.

Ancak sitede yoğunluk yaşanmaya başladıktan sonra aynı sayfada giriş ekranı kalktı yerine “Başcuru Süresi Dolmuştur.” mesajı geldi.

KREDİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

KOSGEB’in 50 bin liralık faizsiz desteği 12 ayı ödemesiz, geri kalanı 3’er aylık taksitler halinde ödemeli ve toplam 36 ay vadeli olarak KOBİ’lere sunulacak.

KOSGEB’İN SİTESİ ÇÖKTÜ

KOSGEB’in internet sitesine zaman zaman erişilemiyordu. Ancak bir süre sonra site çöktü. KOSGEB’in çağrı merkezlerine de ulaşılamıyor. Siteye girenler “Hizmet kullanılamıyor” ibaresi ile karşılaşıyor.

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