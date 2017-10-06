“KOSGEB’den esnafa destek paketi bekliyoruz”

Başkan Bulut’a KOSGEB ziyaretinde; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Akif Şen, Yusuf Ziya Uludüz, Cafer Kozluca ile Basın Danışmanı Süleyman Durak eşlik etti. KOSGEB Şube Müdürü İbrahim Ustaömer, Atacan Yücelen’in Kartal KOSGEB Müdürlüğü’ne tayiniyle daha önceden görev yaptığı kurumda müdürlüğe atandığını belirterek ziyaret için teşekkür etti.

‘ESNAFIMIZA YÖNELİK DESTEKLER’

KOSGEB’in iş dünyası için vazgeçilmez bir kurum haline geldiğini belirten KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Geçmiş dönemde Kocaeli binlerce esnafımız çeşitli desteklerden yararlandı. Yeni dönemde özellikle ticaretini sürdürmekte zorlanan, kent içinde içindeki esnafımıza ve sanayi de üretim yapan istihdam yaratan ihracata yönelen KOBİ’lerimize de yeni destek paketi bekliyoruz. TOBB nezdinde yapılan çalışmalarda bu talebimizi ilettik. Yıl sonuna doğru açıklanacak yeni programlarda özellikle esnafımıza yönelik destekler bekliyoruz” dedi.