KOSGEB'in 50 bin liralık kredisine 'rekor' talep

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, KOSGEB'in il kotalarına göre 15 bin KOBİ'nin yararlanabileceği, 50 bin liralık "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği"ne, 3 gün içinde 244 bin 980 başvuru yapıldığını bildirdi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AA muhabirine Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) 50 bin liralık "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği" başvurularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

KOSGEB'in 50 bin liralık faizsiz desteğinin, 12 ayı ödemesiz, geri kalanı 3'er aylık taksitler halinde ödemeli ve toplam 36 ay vadeli olarak KOBİ'lere sunulacağını belirten Özlü, böylece programdan yararlanma hakkı kazanan işletmelerin önünün kısa zamanda açılacağını söyledi.

Söz konusu desteğe başvuruların, 21 Aralık Çarşamba günü saat 09.00'da sona erdiğini anımsatan Özlü, destek programına "rekor" oranda talep geldiğine dikkati çekti.

Özlü, 19 Aralık Pazartesi saat 09.00'da başlayan başvurular kapsamında, 10 Aralık'tan itibaren 471 bin 993 KOBİ'nin KOSGEB veri tabanında yeni kayıt ve beyanname güncellemesi yaptığını ifade etti.

"Sıralama, yazılımla otomatik yapılacak"

Bakan Özlü, başvuru rakamlarına ilişkin, "İl kotalarına göre 15 bin KOBİ'nin 50 bin liralık faizsiz kredi alabileceği destek programına, 3 gün içinde toplamda 244 bin 980 kredi faiz başvurusu yapıldı. Söz konusu 50 bin lira kredi faiz desteği, 2016 bütçesinden kullandırılacağı için süre uzatımına gidilmedi, ancak KOSGEB veri tabanına kayıt yaptıran ve beyanname güncelleyen KOBİ'ler, 2017 desteklerinden daha rahat ve hızlı bir şekilde faydalanabilecek." dedi.

Başvuruların alınmasının ardından değerlendirme sürecinin başladığını belirten Özlü, değerlendirmelerin nasıl yapılacağıyla ilgili olarak da "Başvuruda bulanan işletmelerin sıralaması, yazılımla otomatik yapılacak. Her il için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre il kotası belirlenecek. İşletmeler ölçeklerine göre 'mikro, küçük, orta' olarak sıralanacak." ifadesini kullandı.