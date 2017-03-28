KOSİAD’ın yeni başkanı: Karacan

Kocaeli Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (KOSİAD) 15’nci Olağan Genel Kurulu dün akşam Wellborn Otel’de yapıldı.

KOTO Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan, Genç İşadamları Derneği Başkanı Yusuf Erenkaya ile Türkkonfed Başkan Yardımcısı Sefa Targut, kongreye misafir olarak katıldı.

DEDEDEN TORUNA

Divan Başkanlığı’nı Haluk Ulusoy’un yaptığı, 110 üyeden büyük bölümünün katıldığı genel kurulda derneğe 10 yıllık üye olan 3 dönem de yönetim kurulunda görev yapan Erkan Karacan, KOSİAD’ın yeni başkanı oldu. 2 yıldır KOSİAD Başkanlığı yapan Gürol Ciğerdelen yeniden aday olmadı; Karacan’ın başkanlığındaki yönetim kurulunda yer aldı.

Tek aday olarak girdiği kongrede KOSİAD’ın 2 yıllığına başkanlığını üstlenen Mimar Erkan Karacan, KOSİAD’ın, şehrimizde birbirleri ile ticari ve dostluk ilişkileri olan, aynı sosyal çevrelerde birlikte olma şansı bulan insanlar topluluğu olduğunu söyledi. Üyeleri arasında iki-üç nesil öncesine kadar iş, arkadaşlık ve sosyal anlamda ortam geçmişlerin söz konusu olduğunu belirten Karacan, “Dedesi dost, kendisi dost, çocukları dost insanlar. Dedeleri ve babaları bu şehre hizmet gençler, KOSİAD çatısı altında geleceğimizin öncüleri olacaktır.” dedi.

HEDEF GENÇ KOSİAD

Genç KOSİAD oluşturma niyetinde olduklarını belirten Karacan, Genç KOSİAD üyelerinin şehrimizdeki faaliyet gösteren aile şirketlerinin ikinci nesil yöneticilerinden ve genç girişimcilerden oluşacak bir grup olacağını, KOSİAD’a enerji getireceğine inandığını söyledi.

Genel kurulda, 9 kişilik yönetim kurulu, 3 kişilik denetim kurulu ve 5 kişilik danışma kurulu seçildi. Erkan Karacan başkanlığındaki KOSİAD’ın yeni yönetim kurulunda Gürol Ciğerdelen, Atalay Kaya, Volkan Yılmaz, Yalçın Ergen, Veysel Akyıldız, Mert Pekdemir, Fahri Örengül ve Turgay Yılmaz yer aldı.

A.Emre Kulumbur, Mustafa Yıldız ve Cenk Şenol’un denetim kurulunda görev aldığı KOSİAD’ın Danışma Kurulu’na da şu isimler seçildi: Sami Pekdemir, Haluk Ulusoy, Bora Ergene, Yücehan Öztüre ve Kubilay Kırman.

ERKAN KARACAN KİMDİR?

1972 İzmit doğumlu. Mehmet Akif İlkokulu, İzmit Ortaokulu ve İzmit Lisesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu. Karacan Mimarlık firmasının genel müdürü. Evli ve iki çocuk babası.