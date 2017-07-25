  • BIST 107.324
  • Altın 143,294
  • Dolar 3,5602
  • Euro 4,1499
  • Kocaeli 27 °C

KOSKEM 74 kişiyi kurtardı

»
KOSKEM 74 kişiyi kurtardı
Kocaeli İtfaiyesi KOSKEM, Kocaeli sahillerinde denizde boğulmak üzere olan 74 kişiyi hayata döndürdü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi KOSKEM cankurtaranları, hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle plajlarda yoğunluk oluşturan vatandaşların boğulma tehlikesi yaşamamaları için yoğu çaba harcıyor. Dalgaların yüksek olduğu zamanlarda vatandaşları uyaran cankurtaranlar, emniyet şeridi içinde kalınması konusunda uyarılar yapıyor. Kocaeli sahillerindeki plajlarda boğulma vakalarına anında müdahale eden Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) geçtiğimiz hafta içinde de 74 kişiyi kurtardı.

KUMCAĞIZ’DA 36 KİŞİ KURTARILDI

8 sahil bölgesinde hizmet veren (KOSKEM) cankurtaranları sudaki hareketliliğe anında müdahale ediyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde Kumcağız sahilinde 36 vatandaş boğulmak üzereyken kurtarıldı. Cankurtaranlar Karamürsel bölgesinde 6 olaya müdahale ederken Cebeci sahilinde 22, Bayramoğlu sahilinde 4 kişi hayata döndürüldü. KOSKEM Kerpe’de 5, Seyrek bölgesinde bir olaya müdahale etti. Sahillerde cankurtaranlarla birlikte görev yapan ambulans birimi de çeşitli yaralanmalardan dolayı 83 vatandaşa ilk yardımda bulundu.

CANKURTARANLI PLAJLARDA YÜZÜN

KOSKEM’e bağlı cankurtaran ekipleri haftanın yedi günü 10.00 -18.00 saatleri arasında cankurtaranlık hizmeti veriyor. Sahillerde Büyükşehir bünyesinden ve Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşan 170 kişilik ekip görev yapıyor. Özellikle vatandaşların suya girdiği yoğun saatlerde cankurtaranlar denizi dürbünle sürekli tarayarak boğulma vakalarını gözlemliyorlar. 

KOSKEM vatandaşları cankurtaran hizmeti verilen sahillerde denize girmeleri ve Rip akıntısına dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.

Bu haber toplam 224 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 1
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Şimdilik suyumuz bol25 Temmuz 2017 Salı 08:43
  • Trafikte hız koridoru uygulamasından kaçma şansı yok24 Temmuz 2017 Pazartesi 22:24
  • Bahşiş vermeden geçiş yok24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:00
  • Kocaelililer dikkat! Önce sıcak sonra yağmur geliyor24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:00
  • Siz de uykusu kaçanlardansanız...24 Temmuz 2017 Pazartesi 19:58
  • Bulut, Camiler ve Kur’an Kursları Federasyonunu ağırladı24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:08
  • Katırcıoğlu’ndan Bayram’a ziyaret24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:07
  • Atatürk’ün Karamürsel’e gelişinin 84. yıl dönümü24 Temmuz 2017 Pazartesi 15:58
  • Başkan Köşker’den moral ziyareti24 Temmuz 2017 Pazartesi 15:14
  • Balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı24 Temmuz 2017 Pazartesi 13:58
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti