KOSKEM 74 kişiyi kurtardı

Kocaeli İtfaiyesi KOSKEM, Kocaeli sahillerinde denizde boğulmak üzere olan 74 kişiyi hayata döndürdü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi KOSKEM cankurtaranları, hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle plajlarda yoğunluk oluşturan vatandaşların boğulma tehlikesi yaşamamaları için yoğu çaba harcıyor. Dalgaların yüksek olduğu zamanlarda vatandaşları uyaran cankurtaranlar, emniyet şeridi içinde kalınması konusunda uyarılar yapıyor. Kocaeli sahillerindeki plajlarda boğulma vakalarına anında müdahale eden Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) geçtiğimiz hafta içinde de 74 kişiyi kurtardı.

KUMCAĞIZ’DA 36 KİŞİ KURTARILDI

8 sahil bölgesinde hizmet veren (KOSKEM) cankurtaranları sudaki hareketliliğe anında müdahale ediyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde Kumcağız sahilinde 36 vatandaş boğulmak üzereyken kurtarıldı. Cankurtaranlar Karamürsel bölgesinde 6 olaya müdahale ederken Cebeci sahilinde 22, Bayramoğlu sahilinde 4 kişi hayata döndürüldü. KOSKEM Kerpe’de 5, Seyrek bölgesinde bir olaya müdahale etti. Sahillerde cankurtaranlarla birlikte görev yapan ambulans birimi de çeşitli yaralanmalardan dolayı 83 vatandaşa ilk yardımda bulundu.

CANKURTARANLI PLAJLARDA YÜZÜN

KOSKEM’e bağlı cankurtaran ekipleri haftanın yedi günü 10.00 -18.00 saatleri arasında cankurtaranlık hizmeti veriyor. Sahillerde Büyükşehir bünyesinden ve Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşan 170 kişilik ekip görev yapıyor. Özellikle vatandaşların suya girdiği yoğun saatlerde cankurtaranlar denizi dürbünle sürekli tarayarak boğulma vakalarını gözlemliyorlar.

KOSKEM vatandaşları cankurtaran hizmeti verilen sahillerde denize girmeleri ve Rip akıntısına dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.