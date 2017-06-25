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KOSKEM bayramda görev başında

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KOSKEM bayramda görev başında
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi KOSKEM cankurtaranları bayram tatilinde görev başında. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), Sivil Toplum Kuruşlarının gönüllüleri ile birlikte cankurtaranlık hizmetini sürdürüyor. KOSKEM cankurtaranları vatandaşların bayram tatilinde akın edeceği sahillerde görevde olacaklar. 170 cankurtaran tam teçhizatlı olarak sahillerde muhtemel boğulma olaylarına anında müdahale ediyor.
KOSKEM, sezon boyunca Marmara Denizi’nde Karamürsel Altınkemer, Darıca Bayramoğlu halk plajları ile, Karadenizde Kandıra Bağırganlı, Seyrek, Sarısu, Kerpe, Kumcağız ve Cebeci halk plajlarında dahil olmak üzere 8 sahil bölgesinde haftanın yedi günü cankurtaranlık hizmeti veriyor.

FİLOSUNU GÜÇLENDİRDİ

KOSKEM, çalışmalarını modern techizatlarla daha da güvenli ve hızlı hale getirdi. Türkiye’de sadece Kocaeli İtfaiyesi kurtarma filosunda bulunan 2 adet Sar Rescue modeli jetlere 2 adet daha ilave edilecek. Bunlarla birlikte Kocaeli sahillerinde 4 adet Sar Rescue model kurtarma jetlerimizi boğulma olaylarına anında müdahale için hizmet veriyor. KOSKEM Sar Rescue’lerle birlikte 10 adet jet, 6 adet Zodyak botla, filosunu daha da güçlendirdi.

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