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KOSKEM sahillerde güven veriyor

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KOSKEM sahillerde güven veriyor
Kocaeli İtfaiyesi KOSKEM sahillerde verdiği cankurtaranlık hizmetiyle tatilcilere güven veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bünyesinde görev yapan Su Kazalarını Engelleme Merkezi KOSKEM, Kocaeli sahillerinde cankurtaranlık hizmeti veriyor. Her yaz binlerce kişinin akın ettiği sahillerde vatandaşlar özellikle güvenli olduğu için KOSKEM’in görev yaptığı sahillerde denize girmeyi tercih ediyorlar.  Denizi sürekli gözlemleyerek tarayan cankurtaranlar boğulma vakalarına anında müdahale ediyorlar. 

103 KİŞİ KURTARILDI
KOSKEM’in hayata döndürdüğü insan sayısı dikkate alındığında vatandaşların tercihlerinin ne kadar doğru olduğu da ortaya çıkıyor. Her hafta onlarca kişiyi boğulmaktan kurtaran cankurtaranlar geçtiğimiz hafta da 103 kişiyi hayata döndürdü. 

170 CANKURTARAN
Sahillerde Büyükşehir bünyesinden ve Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşan 170 kişilik ekip görev yapıyor. KOSKEM’e bağlı cankurtaran ekipleri haftanın yedi günü 10.00 -18.00 saatleri arasında cankurtaranlık hizmeti veriyor. KOSKEM vatandaşları cankurtaran hizmeti verilen sahillerde denize girmeleri konusunda uyardı.   

71 VATANDAŞA AMBULANS
Yoğun bölgelerden olan Cebeci sahilinde 37, Kerpe’de 5 kişi hayata döndürüldü. Kumcağız sahilinde 48 vatandaşı boğulmak üzereyken kurtaran cankurtaranlar Karamürsel bölgesinde 7, Bağırganlı bölgesinde 6 olaya müdahale etti. Ayrıca KOSKEM görev bölgelerinde 71 vatandaşa Ambulans birimlerince sağlık hizmeti verildi.
 

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