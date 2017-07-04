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KOSKEM sahillerde kuş uçurtmuyor

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KOSKEM sahillerde kuş uçurtmuyor
KOSKEM, geçtiğimiz hafta içinde Kocaeli sahillerinde yoğun bir hafta geçirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bünyesinde görev yapan KOSKEM (Su Kazalarını Engelleme Merkezi), Kocaeli sahillerindeki plajlarda boğulma vakalarına anında müdahale ediyor. Bugüne kadar binlerce kişiyi hayata döndüren KOSKEM, sahillerde tetikte bekliyor. Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu şu günlerde yoğunluk yaşayan 8 sahil bölgesinde Su Kazalarını Engelleme Merkezi yoğun mesai yapıyor.

69 KİŞİYE MÜDAHALE EDİLDİ

28 Haziran ile 2 Temmuz arasında KOSKEM cankurtaranları 69 vatandaşı boğulmaktan kurtardı. Kumcağız sahilinde 23 vatandaşı boğulmak üzereyken kurtaran cankurtaranlar, Karamürsel bölgesinde de 20 olaya müdahale etti. Yine yoğun bölgelerden olan Cebeci sahilinde 18, Bayramoğlu bölgesinde de 6 kişi hayata döndürüldü. Miço Koyu’nda da 2 bayan boğulma tehlikesi geçirdi. Ayrıca KOSKEM görev bölgelerinde 42 vatandaşa Ambulans birimlerince sağlık hizmeti verildi.

170 CANKURTARAN GÖREV YAPIYOR

KOSKEM’e bağlı cankurtaran ekipleri haftanın yedi günü 10.00 -18.00 saatleri arasında cankurtaranlık hizmeti veriyor. Sahillerde Büyükşehir bünyesinden ve Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşan 170 kişilik ekip görev yapıyor. Özellikle vatandaşların suya girdiği yoğun saatlerde cankurtaranlar denizi dürbünle sürekli tarayarak boğulma vakalarını gözlemliyorlar. 

KOSKEM vatandaşları cankurtaran hizmeti verilen sahillerde denize girmeleri konusunda uyarıyor.

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