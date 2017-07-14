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KOSKEM uyardı! Denize girecekler dikkat

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KOSKEM uyardı! Denize girecekler dikkat
KOSKEM, denizin dalgalı olacağı önümüzdeki 4 gün boyunca vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM), Karadeniz sahillerinde rüzgârdan dolayı dalgaların aşırı yükseldiğini belirterek vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı. Kuvvetli rüzgarların ve dalgaların oluşturduğu Rip Akıntısı’nı hatırlatan yetkililer, vatandaşların kötü hava koşullarında denize girmemelerini önemle vurguladı.  

RÜZGARLI HAVALARDA DENİZE GİRMEYİNİZ

KOSKEM, tatilini deniz kıyısında geçirecek vatandaşların şu hususlara dikkat etmelerini istedi: Yüzme bilmiyorsanız asla denize, göle, gölete, baraja, sulama kanallarına, ırmağa girmeyiniz. Tanımadığımız bir suda tek başınıza yüzmeyiniz. Zeminini bilmediğiniz bir suya tepe üstü atlamayınız. Dalgalı havalarda ve rüzgârın kuvvetli olduğu zamanlarda denize asla girmeyiniz. İyi bir yüzücü olduğunuzu ispat etmeye çalışmayınız. Deniz yatağı ve deniz simidi gibi içi hava doldurulmuş plastik yüzücülere güvenmeyiniz. Boğulmakta olan ve çırpınan birini gördüğünüz zaman, bu konuda tecrübeniz yoksa kurtarmak için gitmeyiniz.

CANKURTARAN OLAN YERLERDE YÜZÜN

KOSKEM yetkilileri uyarılarına şöyle devam etti; Cankurtaranlık hizmeti verilmeyen bölgelerde yüzmeyiniz. Güvenlik şeritlerinin dışına çıkmayınız. Görevlilerin ve cankurtaranların uyarı ve ikazlarına mutlaka uyunuz. Alkollü denize ve suya asla girmeyiniz. Yemek yedikten hemen sonra denize girmeyiniz. Dibini görmediğiniz sulara girmeyiniz. Kendinizi iyi hissetmediğiniz zaman suya girmeyiniz. Suda iken hafif baş dönmesi hissettiğinizde hemen sudan çıkınız. Kayalık bölgelerden asla denize atlamayınız.

RİP AKINTISI NEDİR?

Karadeniz’in birçok sahilinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle meydana gelen çeken akıntılarda (Rip), eğer çeken akıntıya kapılmışsanız, önce sakin olmak gerekiyor. İnsanı dibe çekmeyen bu akıntı sahilden açığa sürükler. Sahile doğru yüzerek yorulmamalı. Akıntıya kapılanlar, akıntının kendisini götürmesine bir süre izin vermeli. Akıntı zayıfladığında sahile doğru değil akıntının sağ veya solun doğru kıyıya paralel yüzülmeli. Boğulma riski altında olduğunuzda su üstünde kalmaya çalışın ve elinizi kaldırarak yardım isteyiniz. Yüzmeye beraberinizde getirdiğiniz çocuklarınızı asla yalnız bırakmayınız.

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