Köşker açıkladı: 2017 yılının sonunda kaldırılacak

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Cuma pazarının 2017 yılının sonunda kaldırılarak Mevlana Modern Kapalı Pazaryeri’ne taşınacağını açıkladı.

AK Parti Gebze İlçe Teşkilatı’nın Osman Yılmaz Mahallesi Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısı 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan kültür merkezi salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, 2009 yılından buyana Osman Yılmaz Mahallesi’ne yapılan hizmetlerin ve yapılması planlanan projelerin anlatıldığı bir sunum gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantıya Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in yanı sıra, Ak Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba, belediye başkan yardımcıları Engin Güzel, Nilay Ayran, belediye meclis üyeleri, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Buket Tatoğlu, Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Ertan Kara, Ak Parti Osman Yılmaz Mahalle Başkanı Onur Aydın, belediye başkan danışmanı Şakir Bitmez, Ak Parti İlçe yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Genişletilmiş Danışma Meclisinde konuşan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Osman Yılmaz Mahallesi, Gebze’nin ilk mahallelerinden biri. 2009 yılında göreve geldiğimiz günden beri tüm mahallerimizde olduğu gibi Osman yılmaz Mahallesi’nde de alt yapı ve üst yapı çalışmalarına büyük önem verdik. Yıllardır kronik bir sorun haline gelen Cuma Pazarı konusunda da sona geldik. İnşallah bu yılın sonunda Cuma Pazarı’nı kaldırıyoruz. En geç eylül ayında Cuma pazarını kaldırmış olacağız” ifadelerini kullandı.