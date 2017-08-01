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Köşker’den Bayram’a hayırlı olsun ziyareti

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Köşker’den Bayram’a hayırlı olsun ziyareti
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i makamında misafir etti. Hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Köşker, Genel Sekreter Bayram’a başarılar diledi.

BAŞARINIZIN BİR KANITI

Genel Sekreter Bayram’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan ve yeni görevinde başarılar dileyen Gebze Belediye Başkanı Köşker “Biz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile koordineli ve uyumlu şekilde çalışıyoruz. Sizin İSU Genel Müdürlüğü görevinizde hayata geçirdiğiniz örnek çalışmaları, başarılarınızı takdirle karşılıyorduk. Şimdi Genel Sekreter olarak göreve başlamanız başarınızın bir kanıtıdır. Yeni görevinizin kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

KOCAELİ’YE HİZMET ETMEYE DEVAM

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in gerçekleştirdiği nazik ziyaret için teşekkürlerini sunan Genel Sekreter İlhan Bayram ‘Gerçekleştirdiğiniz nazik ziyaret için sizlere teşekkür etmek isterim. Diğer belediyelerimiz ile uyum için Kocaeli’ne hizmet etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Kocaeli’ne en iyisini vermek için tüm birimlerimiz ile birlikte görev yapacağız” ifadelerini kullandı.

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