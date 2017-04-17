Köşker:“Halkın iradesinin tecelli ettiği bir ortam oldu”

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, evet kararı ile sonuçlanan anayasa referandumunu değerlendirdi.

Türkiye’de yapılan ve resmi olmayan sonuçlara yüzde 51,4 evet oyu çıkan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumu sonrasında Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker değerlendirmede bulundu. Gebze Belediyesi başkanlık makamında durum değerlendirmesi yapan Köşker, “Bir güneş doğacak ve bu güneş sadece Türkiye’yi değil Dünyayı ısıtacak, dünyaya ışık tutacak. Dünya insanların özlediği, hasret kaldığı ışığa sahip olacak diyorduk. Bugün demokrasi adına bir gerçekleşme oldu” dedi.

“16 Nisan’da da bütün vatandaşlarımız sandık başına gitti”

50 gün önce başlayan bir maratonun güzel tamamlandığını söyleyen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Gebzemizde Kocaelimizde hiçbir olay olmadan, sakin, dostluk çerçevesinde arkadaşlık çerçevesinde, oldun bir siyasete yakışan bir tarzla gerçekleşti. Bütün teşkilatlarımız çalışmalarını yaptı, bizde çalışmalarımızı gerçekleştirdik. 16 Nisan’da da bütün vatandaşlarımız sandık başına gitti. Sabah beş itibariyle biz sandıkları dolaşırken, sandıklarda görev alan arkadaşlarımıza ziyaret yaptığımızda gayet güzel bir hava vardı, heyecan vardı, coşkulu bir istek arzu vardı. Saat sekizde oy atma işlemi başladığı andan itibaren de yapmış olduğumuz ziyaretler neticesinde de yüksek bir katılım vardı. Sabahın erken saatlerinde heyecan vardı. Bunu biraz da avantajı tek pusula oluşuydu. Dün havada çok güzeldi, muhtemelen insanlar oy attıktan sonra piknik yaparak bir gün geçirdiler” şeklinde konuştu.

“Kardeşliğin, barışın sağlandığı bir ortam oldu”

Seçimin güzel bir atmosferle başladığını belirten Köşker, “Akşama kadar da sakin geçti. Sandıklar açılmaya başlandığında sonuçların açıklanması çok uzun sürmedi. Saat 7, 7 buçuk gibi net sonuçlar ortaya çıktı. Kesinleşmeyen sonuçlara göre Türkiye bugün 51,4 evet ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması ile kabul etmiş oldu ve yeni bir tarih başlamış oldu. Her zaman şunu ifade ettim, bir güneş doğacak ve bu güneş sadece Türkiye’yi değil Dünyayı ısıtacak, dünyaya ışık tutacak. Dünyada insanların özlediği hasret kaldığı ışığa sahip olacak. Bugün demokrasi adına bir gerçekleşme oldu. Artık halkın iradesinin tecelli ettiği, halk iradesi uygulandığı ve bundan sonra da artık uzlaşının gerçekleştirdiği, kardeşliğin barışın sağlandığı bir ortam oldu” ifadelerini kullandı.

“Bunun kadar demokratik bir ortamın sağlanması mümkün değil”

Vatandaşın vermiş olduğu karara saygı duyduklarını belirten Köşker, “Dünkü sonuç itibariyle teşkilatlarımız olarak öyle hırçın bir kutlama yapmadık ve doğal süreçte vatandaşın vermiş olduğu karara saygı duyduk. İnsanlarda saygı duymalı. Bu halkın verdiği bir iradeyse halktan korkmamız gerekir.2019’da yapılacak olan seçimlerde cumhurbaşkanı yürütmeye sahip olmuş olacak ve dolayısıyla kendi ekibini kuracak ve beş yıl boyunca gen soru uygulaması olmadan, güven oylaması olmadan inşallah 5 yıl boyunca hükümet görevini yerine getirmiş olacak. Beş yıl sonra halk beğenirse bir beş yıl daha devam edecek. Beğenmezse halk iradesi sandığa yansıyacak ve sandıkta beğendiği bir kişiye görev vermiş olacak. Bunun kadar demokratik bir ortamın sağlanması mümkün değil. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına yaklaştığı bir dönemde yüksek bir katılımla gerçekleşen oy oranı ile halkımız destekledi” dedi.