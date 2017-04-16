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Köşker:"Türkiye’nin kaderinin değiştiği bir gün"

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Köşker:"Türkiye’nin kaderinin değiştiği bir gün"
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Bugün inşallah akşamüzeri sandıklar açılmaya başladığı andan itibaren yeni bir güneş doğmuş olacak” dedi. 

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumunda oyunu kullandı. Eşi Ragibe Köşker ile birlikte sandık başına giden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, 16 Nisan Halk Oylaması’nda oyunu kullandı. Başkan Köşker ve eşi Osman Yılmaz Mahallesi bulunan özel bir okulda kurulan 1291 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oy verme işlemi sonrası tek tek sınıfları gezen Köşker sandık görevlilerine kolay gelsin dileklerinde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN KADERİNİN DEĞİŞTİĞİ BİR GÜN"

Oy verme işlemi sonrasında açıklama yapan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Referandumun bizlere, Gebze’mize, Kocaeli’mize, Türkiye’ye hayırlı olması dileklerimi diliyorum. Bugün Türkiye’nin kaderinin değiştiği bir gün. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sisteminin geçerli olacağı ve 18 maddelik Anayasa değişikliğinin gerçekleşeceği gün inşallah. 2 aydır yoğun bir çalışma var. Türkiye ve Avrupa’da Türklerin yaşadığı yerlerde büyük bir heyecan ve coşku var. Yıllardır beklenen özlemin ve hasretin giderilmesi mutluluğa dönüşmesi noktasında çaba ve gayret var. Cumhuriyetle yönetilen bir Türkiye’de insanların özgürce rahatça yaşayabileceği ve istediği bir lideri seçebilme imkanına sahip olduğu seçimlere sabah itibarıyla başladık. Bugün inşallah akşamüzeri sandıklar açılmaya başladığı itibaren yeni bir güneş doğmuş olacak” şeklinde konuştu.

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Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, oyunu kullanmaya gelen vatandaşlarla sohbet edip çocukları sevdi.

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