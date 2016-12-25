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Koşma beyin bağlantılarını güçlendiriyor

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Koşma beyin bağlantılarını güçlendiriyor
Genç koşucuların beyin bağlantılarının hareketsiz kişilerden çok daha güçlü olduğu ortaya çıktı.

ABD'deki Arizona Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, koşucuların beyinlerinin fonksiyonel bağlantısının hareketsiz kişilere göre çok daha gelişmiş olduğu belirlendi.

Genç yetişkin uzun mesafe koşucularının manyetik rezonans görüntüleme (MRI) sonuçlarıyla en az bir yıldır düzenli olarak fiziksel aktivite yapmayan 18 ila 25 yaşlarındaki bireylerin MRI sonuçları karşılaştırılarak elde edilen verilere göre, koşucuların beyinlerinin birçok bölgesinde fonksiyonel bağlantıların oldukça gelişmiş olduğu görüldü.

Araştırmayı yürütenlerden David Raichlen, araştırmanın fiziksel aktivitenin beyin üzerindeki olumlu etkisini gösterdiğini ifade etti.

Daha önce yapılan çalışmalar da enstrüman çalma gibi motor beceriler veya golf oynama gibi el ve göz koordinasyonu gerektiren egzersizlerin beyin yapısı ve işlevini değiştirebildiğini ortaya çıkarmıştı.

Araştırmanın sonuçları, "Frontiers in Human Neuroscience" dergisinde yayımlandı.

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